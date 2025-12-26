Российские сказки стали драйвером кинопроката в 2025 году

В 2025 году сразу четыре сказки попали в топ-10 самых успешных кинорелизов. «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес» совокупно собрали почти 8,8 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Фонда кино».

© «Финист. Первый богатырь»

Всего за год в прокат вышло 14 киносказок. А в 2026 году зрителей ждут около 20 новых киносказок и детско-семейных фэнтези. Причем сразу три крупных релиза стартуют 1 января — «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино».

При этом в топ-10 кинопроката сохраняется жанровое разнообразие. Помимо четырех фэнтезийных релизов в первую десятку за 2025 год вошли еще четыре российских фильма: музыкальная кинобиография «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд руб.), комедия «Батя 2. Дед» (1,59 млрд руб.), военный триллер «Август» (1,5 млрд руб.), а также «Кракен» (1,1 млрд руб.), снятый в жанре фантастического экшена.

Эксперты отмечают, что жанр сказки стал для продюсеров самым предсказуемым с точки зрения кассы: семейная аудитория стабильно ходит в кино, а узнаваемые сюжеты и бренды снижают риски инвестиций. Дополнительный импульс сказочному буму дал уход голливудских блокбастеров, освободивший нишу.

Ранее сообщалось, чтто в 2025 году Министерство культуры России поддержало производство более 150 национальных фильмов в рамках основного конкурса. В перечень вошли 41 анимационный, 50 художественных и 63 документальных проекта.