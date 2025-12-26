Вышел трейлер фильма «Дополнительное время»

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Дополнительное время». Спортивная драма выйдет в кинотеатрах России уже 19 февраля 2026 года.

Фильм расскажет о двух братьях, которые любят хоккей, но не очень ладят между собой. Однажды мальчики переносятся в 1999 год, где сталкиваются с ещё только начинающим свою карьеру хоккеистом Вадимом Шипачёвым. В попытках помочь Вадиму вернуться на лёд братьям предстоит не только спасти будущее российского спорта, но и разобраться в своих личных отношениях.

Главные роли в хоккейной драме сыграли Роман Курцын («Горыныч»), Анна Хилькевич («Иван Васильевич меняет всё»), Дмитрий Певцов («День радио»), Миша Шульц («Баба Мороз и тайна Нового года») и другие актёры. В ленте также появились звёзды хоккея — Вадим Шипачёв и Александр Овечкин. Режиссёром выступил Руслан Бальтцер («Сколько стоит любовь»).