Совместный российско-китайский сериал набрал 6,5 миллиарда просмотров

Мультсериал "Тима и Тома", который группа компаний "Рики" производит совместно с китайскими партнерами, посмотрели более шести с половиной миллиардов раз. Об этом в интервью "РГ" рассказала гендиректор ГК "Рики" Юлия Немчина.

В настоящее время Россия и Китай работают над пятым сезоном популярного мультсериала о слоненке и бегемотике.

"Китай остается для нас стратегическим рынком" - подчеркнула Немчина.

Что касается других рынков, то и там российская анимация не сдает позиций. Так, мультфильм "Финник 2", который с успехом прошел в российском прокате в этом году, уже вышел в странах Ближнего Востока: в Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Кувейте, где получил очень теплый прием у семейной аудитории.

"Сейчас мы представляем картину на других зарубежных рынках, - отметила Юлия Немчина. - Но и другие наши проекты очень востребованы - например, "Фиксики" переведены на 33 языка и представлены на крупнейших телеканалах и VOD-платформах по всему миру".

"У российской анимации огромный экспортный потенциал", - считает гендиректор ГК "Рики".

