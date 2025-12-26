В Россию едет новый фильм Пьера Ришара

Новый фильм Пьера Ришара "Человек, который видел медведя, который видел человека", в котором живая легенда французского кино выступила в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли, везут в Россию онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда".

Разменявший десятый десяток лет Пьер Ришар находится в хорошей форме и полон сил и энергии. Еще одно тому доказательство - свежая комедия от живого классика французского кино "Человек, который видел медведя, который видел человека", премьера которой состоялась в 2025 году на 78-м Каннском кинофестивале. Новая работа месье Ришара стала его первым появлением в режиссерском кресле почти за 30 лет.

Премьера фильма на Okko станет международной онлайн-премьерой: российские зрители первыми в мире увидят новинку уже 7 января.

Продюсером новой картины стал Фредерик Нидермайер, чья компания Moby Dick Films является одной из ведущих продюсерских компаний Франции. На счету Нидермайера более 20-ти полнометражных фильмов, включая драматическую картину "Клеман", отмеченную в 2001 году на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" и драма "Венера и Флер", также представленная в 2004 году в рамках Каннского кинофестиваля.

Исполнительными продюсерами фильма Пьера Ришара стали Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, знакомые зрителям по работе над оригинальными сериалами онлайн-кинотеатра Okko, среди которых такие суперхиты, как "Лихие", "Аутсорс" и "Трасса".

Соавтором сценария Пьера Ришара выступила Анна-Софи Ривьер, для которой картина "Человек, который видел медведя, который видел человека" - сценарный дебют в кино.

Основным партнером 91-летнего Ришара по новой комедии "Человек, который видел медведя, который видел человека" стал молодой французский актер Тими-Джой Марбо.

По сюжету картины герой Пьера Ришара старик-отшельник по имени Грегуар, кажется, уже все понял про эту жизнь и прекрасно изучил человеческую природу, поэтому сбежал из мира людей и живет в одинокой хижине, затерянной где-то на юге Франции. Его вряд ли чем-то уже можно удивить, однако случайная встреча с Мишелем, молодым человеком с синдромом Аспергера, переворачивает его жизнь с ног на голову. Мишель и Грегуар становятся друзьями и сильно сближаются на фоне любви к природе, и вместе пытаются спасти огромного медведя, сбежавшего из бродячего цирка и наводящего ужас на местных жителей и представителей закона.

Также в ролях: Густав Карверн, Софи Барберо, Патрик Ликард, Милен Варейле, Анни Дюперей и другие.