Сериал «Встать на ноги»: почему все пошло не по плану

Объявлена дата выхода сериала лирической комедии "Встать на ноги" с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях. Зрители смогут посмотреть его 5 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko.

Сценаристом и шоураннером восьмисерийного проекта стал Александр Носков (шоураннер "Волшебного участка") в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссер нового драмеди - Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера Okko "Выжившие". Оператор-постановщик сериала - Иван Бурлаков ("Салют-7", "Закон каменных джунглей", "Год культуры").

По сюжету после 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу. Когда-то он взял всю вину на суде - и за себя, и за друга. Этот самый друг - Рахим (Алексей Розин) - за это время стал уважаемым бизнесменом и давно стер из памяти человека, которому обязан жизнью. План у Старого простой: забрать свою долю, съездить на море - а там как пойдет. В тюрьму, если что, всегда успеет. Он не герой. Он просто хочет исчезнуть - но уже с деньгами.

Но все идет не по плану. Рахим тянет резину, а сверху еще один сюрприз: у Старого есть взрослая дочь - Оля (Мила Ершова). Передвигается она на коляске. По решению полиции они теперь живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая (Ольга Лерман). Пока Старый упрямо "чинит" жизнь дочки, становится ясно: помощь нужна не ей, а ему. Нужно, чтобы его простили. Чтобы приняли. Чтобы кто-то наконец сказал: ты еще человек, ты все еще можешь встать на ноги.

Роли в сериале исполнили: Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян и другие.

Первые эпизоды сериала "Встать на ноги" были представлены на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", где авторам были вручены призы "Самый ожидаемый сериал" и "Главный герой сезона" (Гоша Куценко).