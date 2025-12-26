Представлен список самых популярных у россиян новогодних фильмов

Онлайн-кинотеатр Kion и агентство Sidorin Lab представили список самых популярных новогодних фильмов у россиян. Исследование проводилось по числу упоминаний в сети Интернет — всего авторы ознакомились с более чем 450 000 обсуждений в рунете.

Самым популярным новогодним фильмом стал «Гарри Поттер и Философский камень». Вторую строчку заняла комедия «Один дома», а замкнула тройку «Ирония судьбы». Примерно 52% респондентов предпочитают смотреть на Новый год зарубежную классику, 48% чаще смотрят советские комедии.

Самые популярные новогодние фильмы у россиян

«Гарри Поттер и Философский камень»;

«Один дома»;

«Ирония судьбы»;

«Ёлки»;

«Реальная любовь»;

«Гринч»;

«Отпуск по обмену»;

«Чародеи»;

«Морозко»;

«Карнавальная ночь».

Что касается артистов 2025 года, чаще всего зрители называют Сергея Безрукова и Сергея Бурунова, а среди актрис преобладают Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд.