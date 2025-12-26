Представлен список самых популярных у россиян новогодних фильмов

«Гарри Поттер» остаётся самым популярным новогодним фильмом в России — исследование
Онлайн-кинотеатр Kion и агентство Sidorin Lab представили список самых популярных новогодних фильмов у россиян. Исследование проводилось по числу упоминаний в сети Интернет — всего авторы ознакомились с более чем 450 000 обсуждений в рунете.
Самым популярным новогодним фильмом стал «Гарри Поттер и Философский камень». Вторую строчку заняла комедия «Один дома», а замкнула тройку «Ирония судьбы». Примерно 52% респондентов предпочитают смотреть на Новый год зарубежную классику, 48% чаще смотрят советские комедии.
Самые популярные новогодние фильмы у россиян
- «Гарри Поттер и Философский камень»;
- «Один дома»;
- «Ирония судьбы»;
- «Ёлки»;
- «Реальная любовь»;
- «Гринч»;
- «Отпуск по обмену»;
- «Чародеи»;
- «Морозко»;
- «Карнавальная ночь».
Что касается артистов 2025 года, чаще всего зрители называют Сергея Безрукова и Сергея Бурунова, а среди актрис преобладают Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд.