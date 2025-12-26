Сборы ленты «Аватар 3: Пламя и пепел» превысили $500 млн

26 декабря сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $500 млн. Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру и постепенно приближается к миллиарду.

Всего за неделю проката триквел занял 12-ю строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. По итогам грядущих выходных проект должен войти в десятку, опередив ленты «Фантастическая четвёрка», «Миссия невыполнима» и другие популярные картины уходящего года. По традиции «Аватар» доминирует по миру, а в США лента собрала около $ 120 млн.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Неофициальная премьера ленты в России состоится 15 января. До некоторых региональных киносетей лента доберётся 27 декабря.