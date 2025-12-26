Кинотеатры поделились прогнозами на новогодние праздники

Кассовые сборы российских кинотеатров в новогодние праздники 2026 года могут стать рекордными за счет продолжительных каникул и насыщенного репертуара. Об этом сообщила директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

«Эти новогодние праздники по кассовым сборам должны быть рекордно высокими», — сказала она, отметив, что этому способствует как длина выходных, составляющих 11 календарных дней, так и структура проката.

По словам Захаровой, релизы новогоднего периода будут распределены на две волны.

«Учитывая длину праздников, релизы новинок разделились на две недели», — пояснила она.

С 1 января, в частности, выходят "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", а с 8 января в прокат зайдут новые российские и зарубежные картины, включая отечественную комедию "Хороший доктор" и экранизацию мирового бестселлера американской писательницы Фриды Макфадден "Горничная".

Захарова подчеркнула, что основными "драйверами" новогоднего проката станут "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино".