Какие сериалы завоевали популярность у российских пиратов

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года. В список вошли 10 шоу, эпизоды которых попали в российский сегмент интернета нелегально.

Лидером рейтинга стал проект Netflix «Очень странные дела». На второй строчке расположилось хоррор-шоу «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Третье место занял новый сериал от автора «Во все тяжкие» под названием «Из многих».

В список также вошли «Фоллаут», который вновь стал популярен на фоне выхода второго сезона, «Последний рубеж» от Apple и «Лэндмен» с Билли Бобом Торнтоном.

10 самых популярных сериалов у российских пиратов в декабре 2025 года