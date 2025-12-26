Что известно о втором сезоне «Из многих»

Второй сезон Из многих: дата выхода, концовка, Рэй Сихорн, трейлер, отзыв, обзор
Как планируют спасать мир дальше.
24 декабря завершился первый сезон сериала «Из многих». Новое шоу Винса Гиллигана побило рекорд просмотров на Apple TV, получило высокие оценки и вошло в топы главных хитов года. С такими вводными нет сомнений, что сериал продолжится. Тем более у Гиллигана изначально были планы на несколько сезонов. Что же будет дальше?
«Из многих»: главное о сериале
- Название: «Из многих» (Pluribus).
- Автор: Винс Гиллиган.
- Актёры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво и другие.
- Дата выхода: 7 ноября 2025 года.
- Сколько серий: девять эпизодов.
- Жанр: фантастика, драма.
- Страна: США.
«Из многих»: где смотреть?
Все девять эпизодов уже доступны на Apple TV. Официального перевода нет, но в Сети много неофициальных озвучек.
О чём сериал «Из многих»?
Поначалу «Из многих» напоминает привычную историю об апокалипсисе. Невиданный вирус распространяется по планете, заражённые объединяют сознания и ведут себя словно зомби, а героиня панически бежит и чувствует свершившуюся катастрофу. Однако вскоре Кэрол, сыгранная Рэй Сихорн, выясняет: конкретно этот конец человечества удивительнее тех, что встречались в книгах и фильмах.
Дело в том, что заражённые необычны. Они дружелюбны, не умеют врать и никому не вредят. Эти ребята не прихлопнут комара и даже фрукт с дерева не сорвут. Попроси их доставить президентский самолёт, поучаствовать в оргии или накрыть стол лучшими блюдами с другого конца света — и они всё сделают. Потому что эти ребята счастливы в своём единстве и хотят, чтобы Кэрол и другие редкие уцелевшие тоже улыбались. Новые хозяева планеты ещё и уязвимы: стоит прикрикнуть, как они падают в обморок.
Кто-то считает, что после инцидента мир стал лучше. Преступности нет, экология налаживается, все ходят и радуются. Но есть одна проблема: заражённые хотят присоединить к себе абсолютно всех людей. Однако Кэрол не желает терять индивидуальность.
Из этой нестандартной формулы Винс Гиллиган выстроил удивительный сериал. В нём нет однозначного зла и нет верных или ошибочных ответов. Всем сторонам сопереживаешь — при этом эпизод за эпизодом вскрываешь всё новые секреты и обстоятельства. Стоит ли воевать с захватчиками? Или же надо принять их? Ответы постоянно меняются и интригуют.
Чем закончился первый сезон «Из многих»?
Почти все уцелевшие приняли новый расклад, кто-то даже осознанно присоединился к единому сознанию. И даже Кэрол слегка расслабилась. Выяснилось, что заразить девушку можно лишь при наличии стволовых клеток, а извлекать их без её согласия никто не станет.
Однажды до дома Кэрол добирается Манусос. Это уцелевший из Парагвая, который сторонится заражённых и жаждет спасти мир. Он даже начинает орать на существ, отправлять их в обморок и искать уязвимости вируса. Тогда заражённые покидают город, и героиня отправляется с ними. Тем временем Манусос остаётся в доме Кэрол и ищет способ победить вирус.
Героиня проводит с Зосей много хороших дней. До тех пор, пока не заводит случайный разговор об обращении. Выясняется, что когда-то Кэрол хотела завести ребёнка и сдала яйцеклетки. Из них можно извлечь стволовые клетки и разработать препарат для обращения. Разработки закончатся через месяц, в лучшем случае через два-три. Так героиня понимает: скоро она перестанет быть собой.
В середине сезона Кэрол вела забавную беседу, где заражённые признались: если попросить ядерную бомбу, то её предоставят. Поэтому девушка возвращается домой — с ядерной бомбой в контейнере. Она смотрит на Манусоса и говорит: «Мы будем спасать мир».
Что будет в следующем сезоне сериала «Из многих»?
AppleTV изначально заказала у Винса Гиллигана два сезона, так что продолжение обязательно выйдет. При этом шоураннер говорит: в его представлении история рассчитана примерно на четыре сезона. Уже есть общая дорожная карта сюжета и понимание того, как всё завершится. Несмотря на наличие плана, Гиллиган намекает, что готов менять финал, если в процессе появятся идеи удачнее.
Стоит вспомнить и шутку шоураннера о том, что сериал создавался под Рэй Сихорн и продлится столько, сколько пожелает актриса. Сама Сихорн в ответ выражала надежду, что «Из многих» растянется на десятилетие.
Дата выхода второго сезона пока не обозначена. Вероятно, мы увидим продолжение лишь в 2027-м.
Что будет в следующем сезоне? Похоже, Кэрол отбросит мысли о дружбе с коллективным разумом и вместе с Манусосом отыщет его уязвимости.
Авторы сериала намекнули: во втором сезоне раскроется природа сигнала с вирусом. Даже заражённые ничего не знают об отправителе и рассчитывают передать вирус на другие планеты. Также известно, что география сериала расширится. Если раньше основные события разворачивались в Альбукерке, то теперь появится множество других стран. Один из вариантов — деревня в Перу, которую уже упоминали.