Что известно о втором сезоне «Из многих»

Как планируют спасать мир дальше.

24 декабря завершился первый сезон сериала «Из многих». Новое шоу Винса Гиллигана побило рекорд просмотров на Apple TV, получило высокие оценки и вошло в топы главных хитов года. С такими вводными нет сомнений, что сериал продолжится. Тем более у Гиллигана изначально были планы на несколько сезонов. Что же будет дальше?

«Из многих»: главное о сериале

Название: «Из многих» (Pluribus).

Автор: Винс Гиллиган.

Актёры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво и другие.

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Сколько серий: девять эпизодов.

Жанр: фантастика, драма.

Страна: США.

«Из многих»: где смотреть?

Все девять эпизодов уже доступны на Apple TV. Официального перевода нет, но в Сети много неофициальных озвучек.

О чём сериал «Из многих»?

Поначалу «Из многих» напоминает привычную историю об апокалипсисе. Невиданный вирус распространяется по планете, заражённые объединяют сознания и ведут себя словно зомби, а героиня панически бежит и чувствует свершившуюся катастрофу. Однако вскоре Кэрол, сыгранная Рэй Сихорн, выясняет: конкретно этот конец человечества удивительнее тех, что встречались в книгах и фильмах.

Дело в том, что заражённые необычны. Они дружелюбны, не умеют врать и никому не вредят. Эти ребята не прихлопнут комара и даже фрукт с дерева не сорвут. Попроси их доставить президентский самолёт, поучаствовать в оргии или накрыть стол лучшими блюдами с другого конца света — и они всё сделают. Потому что эти ребята счастливы в своём единстве и хотят, чтобы Кэрол и другие редкие уцелевшие тоже улыбались. Новые хозяева планеты ещё и уязвимы: стоит прикрикнуть, как они падают в обморок.

Кто-то считает, что после инцидента мир стал лучше. Преступности нет, экология налаживается, все ходят и радуются. Но есть одна проблема: заражённые хотят присоединить к себе абсолютно всех людей. Однако Кэрол не желает терять индивидуальность.

Из этой нестандартной формулы Винс Гиллиган выстроил удивительный сериал. В нём нет однозначного зла и нет верных или ошибочных ответов. Всем сторонам сопереживаешь — при этом эпизод за эпизодом вскрываешь всё новые секреты и обстоятельства. Стоит ли воевать с захватчиками? Или же надо принять их? Ответы постоянно меняются и интригуют.

Чем закончился первый сезон «Из многих»?

Почти все уцелевшие приняли новый расклад, кто-то даже осознанно присоединился к единому сознанию. И даже Кэрол слегка расслабилась. Выяснилось, что заразить девушку можно лишь при наличии стволовых клеток, а извлекать их без её согласия никто не станет.

Однажды до дома Кэрол добирается Манусос. Это уцелевший из Парагвая, который сторонится заражённых и жаждет спасти мир. Он даже начинает орать на существ, отправлять их в обморок и искать уязвимости вируса. Тогда заражённые покидают город, и героиня отправляется с ними. Тем временем Манусос остаётся в доме Кэрол и ищет способ победить вирус.

Героиня проводит с Зосей много хороших дней. До тех пор, пока не заводит случайный разговор об обращении. Выясняется, что когда-то Кэрол хотела завести ребёнка и сдала яйцеклетки. Из них можно извлечь стволовые клетки и разработать препарат для обращения. Разработки закончатся через месяц, в лучшем случае через два-три. Так героиня понимает: скоро она перестанет быть собой.

В середине сезона Кэрол вела забавную беседу, где заражённые признались: если попросить ядерную бомбу, то её предоставят. Поэтому девушка возвращается домой — с ядерной бомбой в контейнере. Она смотрит на Манусоса и говорит: «Мы будем спасать мир».

Что будет в следующем сезоне сериала «Из многих»?

AppleTV изначально заказала у Винса Гиллигана два сезона, так что продолжение обязательно выйдет. При этом шоураннер говорит: в его представлении история рассчитана примерно на четыре сезона. Уже есть общая дорожная карта сюжета и понимание того, как всё завершится. Несмотря на наличие плана, Гиллиган намекает, что готов менять финал, если в процессе появятся идеи удачнее.

Стоит вспомнить и шутку шоураннера о том, что сериал создавался под Рэй Сихорн и продлится столько, сколько пожелает актриса. Сама Сихорн в ответ выражала надежду, что «Из многих» растянется на десятилетие.

Дата выхода второго сезона пока не обозначена. Вероятно, мы увидим продолжение лишь в 2027-м.

Что будет в следующем сезоне? Похоже, Кэрол отбросит мысли о дружбе с коллективным разумом и вместе с Манусосом отыщет его уязвимости.

Авторы сериала намекнули: во втором сезоне раскроется природа сигнала с вирусом. Даже заражённые ничего не знают об отправителе и рассчитывают передать вирус на другие планеты. Также известно, что география сериала расширится. Если раньше основные события разворачивались в Альбукерке, то теперь появится множество других стран. Один из вариантов — деревня в Перу, которую уже упоминали.