Комедийный сериал «Праздники» получит четвертый сезон

Телеканал ТНТ сообщил, что сериал «Праздники» получит продолжение. Дата выхода четвёртого сезона комедийного шоу пока неизвестна.

© «Праздники-3»

Сюжет проекта развернётся сразу после окончания третьего сезона. В семье главных героев Пыжовых произойдёт очередное прибавление, что заставляет родственников вновь собраться вместе. Младшим придётся научиться справляться с ответственностью, а старшим — принимать ещё больше участие в жизни семьи. Всех героев снова объединят праздники.

К главным ролям в четвёртом сезоне «Праздников» вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие актёры. Режиссёром сериала вновь стал Борис Дергачёв, который отвечал за постановку прошлых сезонов.