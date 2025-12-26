Зрители не теряют надежды на бурный финал «Очень странных дел»

26 декабря состоялась премьера второй половины пятого сезона сериала «Очень странные дела». Пятый, шестой и седьмой эпизоды уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Новые эпизоды вызвали неоднозначную реакцию у зрителей. Так, на агрегаторе IMDb седьмая серия получила оценку 8 баллов из 10, что стало самым низким результатом за весь пятый сезон. Многие зрители отмечают, что сериалу всё ещё удаётся сохранять напряжение и интригу перед предстоящим финалом. При этом сама серия, по их мнению, получилась слишком затянутой и скучной: на протяжении всего седьмого эпизода герои только и делают, что обсуждают происходящее. Зрители надеются, что это лишь затишье перед заключительной бурей.

Что пишут зрители про седьмой эпизод 5-го сезона «Очень странных дел»:

В седьмом эпизоде мало что происходит. По сути, это час разговоров и взаимодействия персонажей, что усиливает недостатки в виде плохой актёрской игры и затянутости происходящего. Последние несколько минут были неплохими, хотя и немного скомканными, и мне показалась интересной динамика между персонажами. Но в целом для предпоследнего выступления это было очень разочаровывающе.

Безусловно, во второй половине сезона самая слабая сюжетная линия «Очень странных дел». Диалоги там дошли до уровня дешёвых сериалов, хотя бюджет явно большой. Сцены, переполненные объяснениями, смотреть просто мучительно. Таким персонажам, как Стив, Хоппер, Майк и героиня Линды Хэмилтон (извините, я забыла её имя), даже не уделено должного экранного времени.

Честно говоря, седьмая серия меня разочаровала. Я ожидал чего-то более сильного, чего-то, что заставило бы меня воскликнуть «Вау!» Но то, что мы получили, оказалось ниже ожиданий. Были приятные и эмоциональные моменты, но их было недостаточно, чтобы вытянуть всю серию.

Мне кажется, если бы создатели уделили больше времени написанию сценария и монтажу, финальный сезон получился бы намного лучше. Идея, конечно, хороша, но мне не нравится её реализация, временами она кажется довольно банальной. До финала остаётся много вопросов без ответа.

Восьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел» выйдет на Netflix в ночь на 1 января. На этом история сериала завершится. Ранее сообщалось, что хронометраж финального эпизода составит 2 часа 8 минут.