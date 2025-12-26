25 лучших российских сериалов за пять лет — список от работников индустрии

Чемпионат.com

Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших российских сериалов за последние пять лет. Топ-25 шоу основан на опросе режиссёров, сценаристов, актёров и критиков, которые выбрали проекты, вышедшие с 2020 по 2025 год.

25 лучших российских сериалов за пять лет
© Чемпионат.com

Работники киноиндустрии поставили на первое место знаменитый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 2023 года. Проект признали лучшим за идеальное воспроизведение атмосферы России в 1980–90-х годах. На второй строчке расположился комедийный сериал «Чики», а на третьей — драматический «Аутсорс». Последующие места в топ заняли медицинское шоу «Нулевой пациент» и вампирская история «Вампиры средней полосы».

Топ-25 лучших российских сериалов за пять лет от работников индустрии

  1. «Слово пацана. Кровь на асфальте».
  2. «Чики».
  3. «Аутсорс».
  4. «Нулевой пациент».
  5. «Вампиры средней полосы».
  6. «Мир! Дружба! Жвачка!».
  7. «Перевал Дятлова».
  8. «Пингвины моей мамы».
  9. «Фишер».
  10. «Трасса».
  11. «Хрустальный».
  12. «ЮЗЗЗ».
  13. «Почка».
  14. «Последний министр».
  15. «Кибердеревня».
  16. «Ласт квест».
  17. Happy End.
  18. «Топи».
  19. «Большая секунда».
  20. «Король и Шут».
  21. «13-я клиническая».
  22. «1703».
  23. «Подслушано в Рыбинске».
  24. «Псих».
  25. «Триггер».