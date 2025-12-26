25 лучших российских сериалов за пять лет — список от работников индустрии
Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших российских сериалов за последние пять лет. Топ-25 шоу основан на опросе режиссёров, сценаристов, актёров и критиков, которые выбрали проекты, вышедшие с 2020 по 2025 год.
Работники киноиндустрии поставили на первое место знаменитый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 2023 года. Проект признали лучшим за идеальное воспроизведение атмосферы России в 1980–90-х годах. На второй строчке расположился комедийный сериал «Чики», а на третьей — драматический «Аутсорс». Последующие места в топ заняли медицинское шоу «Нулевой пациент» и вампирская история «Вампиры средней полосы».
Топ-25 лучших российских сериалов за пять лет от работников индустрии
- «Слово пацана. Кровь на асфальте».
- «Чики».
- «Аутсорс».
- «Нулевой пациент».
- «Вампиры средней полосы».
- «Мир! Дружба! Жвачка!».
- «Перевал Дятлова».
- «Пингвины моей мамы».
- «Фишер».
- «Трасса».
- «Хрустальный».
- «ЮЗЗЗ».
- «Почка».
- «Последний министр».
- «Кибердеревня».
- «Ласт квест».
- Happy End.
- «Топи».
- «Большая секунда».
- «Король и Шут».
- «13-я клиническая».
- «1703».
- «Подслушано в Рыбинске».
- «Псих».
- «Триггер».