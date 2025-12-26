Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших российских сериалов за последние пять лет. Топ-25 шоу основан на опросе режиссёров, сценаристов, актёров и критиков, которые выбрали проекты, вышедшие с 2020 по 2025 год.

© Чемпионат.com

Работники киноиндустрии поставили на первое место знаменитый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 2023 года. Проект признали лучшим за идеальное воспроизведение атмосферы России в 1980–90-х годах. На второй строчке расположился комедийный сериал «Чики», а на третьей — драматический «Аутсорс». Последующие места в топ заняли медицинское шоу «Нулевой пациент» и вампирская история «Вампиры средней полосы».

Топ-25 лучших российских сериалов за пять лет от работников индустрии