Как мультсериал «Финник 2» вернул российской анимации былую популярность

Самый успешный анимационный релиз года — "Финник 2". В России и странах СНГ франшизу о мире домовых посмотрело более миллиона зрителей. И в эти предновогодние дни продолжение проекта набирает популярность в онлайн-кинотеатрах. Но это не все хорошие новости. Мультфильм "прокачан" и с точки зрения высоких технологий. В чем новый Финник превзошел свою же версию трехлетней давности (тоже, к слову, успешную), будет ли продолжение, кто и как создает новую историю российской анимации, говорим с гендиректором группы компаний "Рики" Юлией Немчиной.

"Финник 2" эксперты назвали самым высокотехнологичным из ваших анимационных фильмов. О чем речь?

Юлия Немчина: Мы действительно вложили в этот проект душу и колоссальный труд. Скажу о том, что зритель может увидеть своими глазами. Если сравнивать с первой частью, в мультфильме "Финник 2" мы улучшили проработку персонажей, подняв качество текстур и шейдинга. Например, добавили ворсинки на одежду, чтобы она смотрелась реалистичнее и достовернее. Для городов были смоделированы десятки уникальных зданий, машин и предметов. Масштабные лесные локации проработаны вплоть до мельчайших камешков, листиков и травинок, а их количество в сцене могло достигать нескольких миллионов. И только представьте: локаций в фильме более 30. Настоящим вызовом стала и финальная схватка Финника с охотником на домовых — сцена под дождем, где множество сложнейших визуальных эффектов воды, вспышек и магии. Потребовались симуляция ткани и волос, особый "мокрый" шейдинг. Такого еще не было ни в одном нашем проекте.

Что сделало "Финник 2" самым успешным анимационным релизом года? Удачная маркетинговая кампания, поддержка Фонда кино и министерства культуры России, партнерство с крупными брендами… И все же самый главный фактор — признание зрителей. Оно всегда — источник вдохновения.

Мне показалось, "Финник 2" выглядит более "диснеевским", чем первая часть. Будто бы нашего домового нарядили в заокеанскую рубашку. Может, это и помогло — сделай как "там", и успех обеспечен?

Юлия Немчина: С одной стороны, это комплимент, который подтверждает мировой уровень нашей анимации. С другой — любое сравнение обесценивает оригинальные концепции авторов. Все-таки "Финник" — оригинальное произведение со своей историей, персонажами и визуальным языком. У российской анимации свои крепкие корни, которые формировались десятилетиями. А стиль, о котором спрашиваете вы, — не закостеневший эталон, а постоянно эволюционирующий набор приемов и техник. Если говорить о влиянии разных анимационных школ, то я бы отметила скорее не заимствование, а взаимообогащение. В современной анимации сочетаются элементы разных школ и направлений. Важно, как они интегрируются в общий стиль и нарратив.

Может Финник пережить поколения зрителей и лет через 30 остаться таким же любимым и понятным, как Чебурашка, Домовенок Кузя, Кот Леопольд… Вы ставите себе подобные задачи?

Юлия Немчина: Финник, безусловно, обладает потенциалом стать любимым у современных детей, но задачи достигнуть уровня популярности Чебурашки или Кота Леопольда мы не ставили. Мы пишем новую историю современной российской анимации для нынешнего поколения. В эпоху перенасыщения информацией и развлечениями завоевать внимание зрителя и удержать его гораздо сложнее, чем 30 лет назад. Нашему Финнику только три года, у него еще все впереди.

Герои старых мультфильмов укоренились в памяти целых поколений. Преодолеть эту ностальгическую ауру можно только чем-то новым, при этом сохраняющим наши вечные и понятные каждому добрые смыслы. И выбор зеленого цвета для Финника — не случаен, уверена, что со временем он еще перерастет в своего рода устойчивый "зеленый" бренд.

Ждать третью часть франшизы?

Юлия Немчина: Да, творческая команда уже работает над продолжением истории Финника и его друзей. Но не забывайте, что анимация — долгий процесс. На полнометражный мультфильм уходит два-три года. Мы хотим, чтобы приключения стали еще более захватывающими и динамичными, но больше конкретики пока сказать не могу.

А что с зарубежными рынками? Кому-то уже приглянулись наши домовые?

Юлия Немчина: "Финник 2" уже вышел в странах Ближнего Востока — в Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Кувейте, где получил очень теплый прием у семейной аудитории. Сейчас мы представляем картину на других зарубежных рынках. Но и другие наши проекты очень востребованы — например, "Фиксики" переведены на 33 языка и представлены на крупнейших телеканалах и VOD-платформах по всему миру.

Китай остается для нас стратегическим рынком. Наш совместный проект "Тима и Тома" собрал более 6,5 миллиарда просмотров, и мы уже ведем работу над пятым сезоном. Активно растет Ближний Восток. "Фиксики" присутствуют на ключевых каналах и платформах: MBC, Spacetoon, Yango Play, Abu Dhabi Media (Majid TV). Географию за последние годы нам удалось значительно расширить, так что поверьте: у российской анимации огромный экспортный потенциал.

Уже несколько лет идут разговоры о необходимости полного госфинансирования мультфильмов для детей. Это помогло бы в продвижении наших проектов в мире?

Юлия Немчина: Безусловно, да. Но главное — перенос практики стопроцентного госфинансирования анимационных фильмов позволил бы студиям сосредоточиться на творческом процессе. Сегодня это особенно важно, поскольку дети нуждаются в качественном познавательном контенте, отражающем российские культурные ценности.

В таком случае родители и педагоги должны сильнее влиять на творцов, работающих на государственные деньги, согласны?

Юлия Немчина: Мы всегда работаем с экспертами — детскими психологами, педагогами и методистами, которые помогают нам точнее чувствовать возраст, язык и реальные потребности ребенка. Так, например, при перезапуске проекта "Тима и Тома" мы поняли, что в сериале нам не хватает взрослого. Не строгого и занудного, а озорного и ответственного. В проекте появились бабушка и дедушка. Что касается родителей, то мы внимательно следим за их откликами. Создание контента для детей, тем более самых маленьких, никогда не бывает делом только творческой группы.

Забавно было наблюдать в этом году, как герои ваших мультфильмов все активнее осваивают метро, стадионы… Фиксики появились даже на памятных монетах банка России. Современным мультяшкам тесно на экранах?

Юлия Немчина: Если говорить деловым языком, в этом году нам действительно удалось улучшить показатели рентабельности и инвестиционной привлекательности. Я бы еще добавила успешные промокампании в ресторанах, в фэшн-сегменте: от эксклюзивных проектов со стилистами и брендами мы перешли к сотрудничеству с крупными игроками индустрии, чьи магазины есть в любом большом торговом центре. Кроме того — с производителями детских и спортивных площадок: в "Сириусе" на V Конгрессе молодых ученых презентовали уникальные научные игровые площадки, вдохновленные "Фиксиками". Особое внимание уделяем сегодня национальным приоритетам, занимаемся цифровым образованием, профориентацией: госстратегии должны стать привлекательными, понятными широкой аудитории. В октябре подписали соглашение с Минсельхозом: будем развивать просветительские проекты и о сельском хозяйстве.

Следующий год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади, вполне анимационный образ. Поделитесь грандиозными планами?

Юлия Немчина: Главная премьера следующего года — полнометражный игровой фильм "Смешарики сквозь вселенные", сценаристом которого выступил Сергей Лукьяненко. Этот амбициозный проект создается в партнерстве с кинопрокатной компанией "Вольга". Ключевые роли исполнят Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Надежда Михалкова и Александр Устюгов.

Поклонников "Фиксиков" порадует новый сезон, в котором героев ждет путешествие на машине времени — самое необычное за всю историю сериала. Если вернуться к Финнику — в 2026-м запланирован показ третьего сезона сериала "Детектив Финник". В первых двух сезонах было 52 серии. Раскрывать сюжет новых эпизодов пока не буду, но, уверяю, они будут достойны года Красной Огненной Лошади — такие же яркие и волшебные!