Завершены съемки фильма «Минотавр»

Издание World of Reel сообщило, что завершены съёмки фильма «Минотавр». Дата выхода детективного триллера пока неизвестна. По данным СМИ, авторы рассматривают вариант выпустить картину на «Каннском кинофестивале» в 2026 году.

Ленту описывают как «притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии». По сюжету директор крупной компании готовится уволить сотрудников, но получает удар с неожиданной стороны — узнаёт об изменах любимой жены.

Режиссёром проекта выступил российский режиссёр Андрей Звягинцев — автор знаменитых фильмов «Елена» и «Левиафан». Предыдущей картиной постановщика была драма «Нелюбовь», которая вышла в 2017 году и получила номинацию на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».