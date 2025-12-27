Чем закончится один из главных сериалов десятилетия «Очень странные дела»

На Netflix вышла предпоследняя порция одного из главных сериалов десятилетия — подсадившего весь мир на ностальгию по 1980-м мистического триллера «Очень странные дела». Заключительный эпизод пятого сезона стриминговый сервис приберег, как обернутое пищевой пленкой блюдо с "Оливье" на верхней полке холодильника, на Новый год, но итоги сериала можно подвести уже сегодня. Их фиксирует материал «Ленты.ру».

Легендарный отряд из Хокинса еще никогда не был так изнурен: мало того, что все силы охотников уходят на поиски зловещего Векны, так еще и проворачивать это приходится, несмотря на бдительный надзор военных, оккупировавших город. Невыполнимая миссия — как и груз прошлых травм и потерь — больше всего довлеет над замкнувшимся Дастином (Гейтен Матараццо), который потихоньку превращается в «того странного парня с последней парты». Лукас (Калеб Маклафлин) свободное время проводит, слушая Running Up That Hill в исполнении Кейт Буш у больничной кушетки Мэй (Сэди Синк), а скрывающаяся в лесах Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) никак не может найти общий язык с чрезвычайно опекающим Хоппером (Дэвид Харбор). Да, у нее это не получается вот уже пять сезонов.

Векна тем временем приводит в исполнение коварный план, который грозит уничтожением уже не города, но всего мира

Для его исполнения злодею нужна свежая кровь. Поэтому по всему Хокинсу начинают пропадать дети. Среди них — сестра Майка (Финн Вулвхард), юная Холли (Нелл Фишер), которую прямиком из родительского дома похищает демогоргон. Тем временем Уилл (Ноа Шнапп) начинает осознавать, что время, проведенное в Изнанке, жутком измерении, где обитает Векна, не прошло для него бесследно — внутри юноши притаилось большое зло.

Предыдущий, четвертый сезон сериала ощутимо придерживал поводья — Дафферы явно пытались приберечь напоследок хоть какие-то козыри сюжета. Сильнее всего резали глаза вымахавшие за время съемок актеры — они уже на рубеже третьего десятка продолжали играть детей, которым было далеко даже до первых подростковых переживаний. Что ж, время раскрывать карты наконец наступило — каждый эпизод последнего сезона «Очень странных дел» выкладывается на полную мощность.

Дафферы в интервью объясняли свои действия понятной метафорой: раз уж игра подходит к концу, обращаться со своими игрушками можно не так бережно

Поэтому наших любимых персонажей на протяжении всех вышедших на данный момент семи серий беспощадно швыряет, переворачивает, заглатывает, терзает и топит разнообразная пакость. Впрочем, насыщенным финал можно назвать не только из-за обилия экшена (который здесь, подчеркнем, превосходит масштабы всех прошлых частей). За четыре сезона «Очень странные дела» собрали ансамбль героев, отношения между которыми сплетены в пестрый клубок из влюбленностей, расставаний, обещаний и просто недосказанностей. Все эти узлы требуют развязки и, наконец, получают ее. Зрелище это действительно трогательное, особенно для тех, кто многие годы следил за развитием персонажей.

Герои «Очень странных дел» могут спорить друг с другом о способах атаки на логово монстров или тактике проникновения на военную базу, но во всех их фантастических (и очень странных) делах легко угадываются обычные бытовые конфликты. Персонажи не просто спасают мир от монстров, но пытаются выстраивать друг с другом отношения в параноидальной атмосфере времен холодной войны — атмосфере, которая с тех пор едва ли приблизилась к разрядке. Здесь, впрочем, сквозит одна из самых заметных проблем сериала. Команда по спасению Хокинса за годы разрослась до масштабов какой-нибудь спортивной сборной, и на каждого участника экранного времени хватает едва ли. Даже несмотря на регулярные попытки группы по-интересному разделиться, многие персонажи зачастую бегают за Одиннадцатой или Робин, иногда не произнося ни слова за целую серию.

Зато кто уж получил более глубокую проработку, так это главный злодей

Если в прошлом сезоне Векна представал скорее мистическим воплощением подросткового мятежа гормонов а-ля Фредди Крюгер, то теперь это крадущее детей чудище приобретает черты типичного маньяка из тру крайма. Как подозревают фанаты на форумах — маньяка с очевидным прообразом, до недавних пор владевшим целым островом.

По-хорошему, почти каждый эпизод пятого сезона мог бы быть кульминационным как по количеству экшена, так и по накалу страстей в диалогах. Все это — большой праздник для поклонников, следивших за сериалом доброе десятилетие. Возможно, поэтому Netflix, словно заправский Гринч, решил забрать у зрителей остальные праздники — релиз второй половины сериала пришелся на католическое Рождество, а финал выйдет в Новый год. Но не всей аудитории придется разменивать традиционные торжества на любимое шоу — в России концовка увидит свет 1 января, когда куранты уже отгремят.

Радует то, что подобную авантюру с разделением сезонов стриминговый сервис еще раз провернет едва ли — хитов уровня «Очень странных дел» у Netflix в загашнике не осталось

Финал сериала — событие в мире стримингов действительно большое (хоть и едва ли способное затмить главный праздник планеты). Завершение «Очень странных дел» оставит за собой зияющую воронку, заполнить которую пытаются уже сейчас — при помощи «Уэнсдей», «Добро пожаловать в Дерри», грядущего «Гарри Поттера» и даже — мемы о неожиданной схожести этих сериалов вовсю вирусились этим летом — хоррором «Чужой: Земля».

«Очень странные дела» стали одним из главных хитов Netflix почти сразу после премьеры. Запущенный в уже отзвучавшую свое золотую эпоху сериалов, даже на фоне прославленных конкурентов они казались особенными. Хотя бы потому, что сделан он был абсолютными аутсайдерами из мира телевидения — братья Даффер еще никому не были известны. В их с виду детском шоу о монстре, терроризирующем город, юные персонажи ругались отборным матом, взрослые курили одну за другой, да и многочисленные отсылки к поп-культуре 1980-х точно метили совсем не в молодую аудиторию.

Ностальгическая сила «Очень странных дел» работала в том же поле, что и российское «Слово пацана» — на эффекте узнаваемости отдельных деталей и явлений, отсылок к культурным феноменам, декорациям, одежде, лексике. Сотни тысяч американских зрителей, глядя на школьников в бейсбольных бомберах, трущихся в ТЦ, кивали в ритм Should I Stay or Should I Go и Every Breath You Take с замершим на губах «было!» А многочисленные реверансы блокбастерам обеспечивали сериалу популярность и среди международной аудитории, которая на часто звучащий на экране вопрос «видели эту сцену в…» могла тоже ответить: «Конечно, видели!» В итоге проект оказался настолько популярным, что Дафферы, поддайся они увещеваниям продюсеров, могли бы растягивать сюжет своего проекта еще на много сезонов. Однако шоураннеры твердо намерены поставить в своем детище точку в 2025-м, в очередной раз подтверждая, что «Очень странные дела» — один из самых странных хитов современного телевидения.