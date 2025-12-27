«Мосфильм. Золотая коллекция» назвал десять любимых новогодних кинолент

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали фильмы, которые обязательно посмотрят в новогодние выходные. Ожидаемо, что "Ирония судьбы, или С легким паром!" остается главным новогодним кинохитом.

© Российская Газета

В канун наступающего 2026 года телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел в своих социальных сетях традиционный опрос и выяснил, какие советские фильмы российские зрители ассоциируют с Новым годом и собираются посмотреть в праздничные выходные.

В итоге голосования сформировался рейтинг самых популярных советских кинолент, создающих у зрителей новогоднее настроение:

"Ирония судьбы, или С легким паром!" - 54%."Иван Васильевич меняет профессию" - 40%."Карнавальная ночь" - 36%."Джентльмены удачи" - 35%."Девчата" - 32%."Служебный роман" - 31%."Любовь и голуби" - 30%."Бриллиантовая рука" - 27%."Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - 24%."Зигзаг удачи" - 23%.

Лидером рейтинга стала романтическая комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". 54% участников опроса отметили, что обязательно посмотрят ее, невзирая на то, что знают практически наизусть. Первый показ картины состоялся 1 января 1976 года и собрал у телеэкранов 100 миллионов человек. Создатели фильма вспоминали, что стали получать восторженные зрительские отклики и поздравления от коллег уже в день премьеры. В следующем году фильму исполнится 50 лет.

На втором месте расположилась комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Несмотря на то что сюжет не связан с Новым годом, 40% зрителей непременно включают ее в праздничные дни.

По мнению респондентов, бронзу заслужила музыкальная комедия "Карнавальная ночь" - блестящий дебют Эльдара Рязанова в полнометражном художественном кино. За нее отдали голоса 36% опрошенных.

Четвертое место (35%) у фильма "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого. В 2026 году исполнится 55 лет со дня выхода комедии, которая занимает 12-ю позицию в списке абсолютных лидеров советского кинопроката.

32% респондентов (пятое место) признались, что новогоднее настроение им подарят замечательные герои и зимние пейзажи фильма "Девчата" Юрия Чулюкина.

На шестой позиции рейтинга, собрав 31% голосов, оказался "Служебный роман" - фильм Эльдара Рязанова, который можно назвать гимном вдохновляющей и преобразующей силе любви.

30% опрошенных не представляют праздников без искрометного юмора комедии "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова. Фильм, основанный на реальной истории семьи Кузякиных из города Черемхово Иркутской области, занимает седьмое место.

Комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" заняли восьмое и девятое места, собрав 27 и 24% голосов соответственно.

Замыкает рейтинг картина "Зигзаг удачи", действие в которой происходит в канун Нового года. Ее посмотрят 23% участников опроса. Это четвертая комедия Эльдара Рязанова, вошедшая в топ-10. Его работы оказались самыми востребованными у современных зрителей в преддверии 2026 года.

Кстати

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", в нем приняли участие 1664 респондента.