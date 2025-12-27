Новые фильмы, которые можно уже посмотреть в Сети

Миллиардер учится быть отцом и мужем, виртуозные фокусники готовят ограбление века, фольклористы рассекречивают тайны сказочных героев, а Бенедикт Камбербэтч завёл себе монструозную птичку. Украшаем ёлку и смотрим новинки современного кинематографа.

© кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Семьянин (16+)

Режиссер: Дмитрий Власкин

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 38 минут

О чём фильм. Всё есть у Георгия (Павел Деревянко): миллионы, свой завод по производству мягких игрушек, машина с личным водителем, шикарный дом и гарем любовниц. Только семьи нет. Встретив очередной день рождения в полном одиночестве, будучи в нетрезвом уме и нетвёрдой памяти, он требует от своего помощника Ильи (Илья Лыков) к утру организовать ему полный семейный набор. Утром Георгия будит его супруга (Юлия Снигирь), дочь (Александра Тихонова) и сын (Марк-Малик Мурашкин), которые на изумлённые возгласы Георгия непонимающе утверждают, что они были в его жизни всегда. Всё подтверждают и документы, семейные фотографии, помощник, работники завода и даже родная мать Георгия. По заверениям новообретённых близких он идеальный муж и внимательных отец. Теперь Георгию придётся держать планку, а ещё понять: настоящая ли это семья или сказочный обман.

Что интересного. Российскую притчевую историю о важности семьи и определении ценностей создали по мотивам мелодрамы "Семьянин" (12+) с Николасом Кейджем, где амбициозный, но одинокий янки однажды просыпается в альтернативной реальности, где вместо карьеры, он выбрал семью. Съёмки нового "Семьянина" проходили в Москве. А в кресле режиссёра оказался Дмитрий Власкин, известный своими актёрскими работами в сериалах "Физрук" (18+), "Чикатило" (18+) и "В созвездии Стрельца" (12+). В новогодней комедии также снялись Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов.

Кому не понравится. Фильм вряд ли понравится тем, кто каждый год пересматривает "Семьянина" 2000 года, в котором герой лишается своего богатства, но приобретает любовь. В новой же комедии персонаж Павла Деревянко и нажитые миллионы сохраняет, и находит семью. И в чём мораль: имей всё и сразу? К тому же фильм ругают за холодные цвета, отсутствие тёплой атмосферы и родной простоты, которая бы сближала с героями.

Иллюзия обмана 3 (16+)

Режиссер: Рубен Фляйшер

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 1 час 53 минуты

О чём фильм. Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг) собирает новую команду виртуозных фокусников-авантюристов. Вместе с молодыми иллюзионистами он решает провернуть ограбление века: украсть самое дорогое украшение в истории - "Бриллиантовое сердце". Ювелирное изделие принадлежит Веронике Вандерберг (Розамунд Пайк), которая помогает отмывать деньги преступникам через продажу бриллиантов. Но оказывается, что бывшие сокомандники Атласа "Четыре всадника" тоже положили глаз на сокровище Вандерберг.

Что интересного. "Четыре всадника" вернулись после почти десятилетнего перерыва. О продолжении франшизы "Иллюзия обмана" (18+) было объявлено за год до выхода второй части. В третьем фильме к своим ролям вернулась вся четвёрка иллюзионистов: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и даже Айла Фишер. Актриса не принимала участие в съёмках "Иллюзии обмана 2" (12+). Однако после выхода второго фильма поклонники уговаривали её вернуться к роли "всадницы" Хенли Ривз. Сначала Айла отказывалась, но в итоге красуется на всех постерах продолжения на переднем плане. Морган Фримен тоже не смог отказаться от роли Тадеуша Брэдли. К касту фильма примкнули и новые актёры: Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт. Но мы не увидим полюбившегося антагониста серии - Артура Тресслера, роль которого исполнял Майкл Кейн. Дело в том, что актёр ушёл на пенсию в 2023 году.

Кстати, большинство трюков в фильме реальные. Актёры оттачивали "магические" приёмы неделями. Сцена, где главные герои демонстрируют своё мастерство фокусников, пряча бриллиант, была сняла практически одним дублем.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что свои таланты "Четвёрка всадников" могла обратить на благо людей, а не гонятся за очередной драгоценностью.

Русские народные. Вся правда о сказках (16+)

Режиссер: Эльдар Мусин

Время: 5 серий по 30 минут

О чём сериал. Вы всё ещё считаете, что русские народные сказки - это весёленькие истории для развлечения, которые мамы читают деткам на ночь глядя? А что, если в них спрятаны тайные послания о том, как жили и во что верили наши предки? Причём зачастую подробности прошлого страшнее, чем кажется на первый взгляд. Какие тайны скрывают Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и серый волк с Морозко? В новом документальном сериале бывший "реальный пацан" и исполнитель главной роли в сериале "Волшебный участок" (18+) Николай Наумов путешествует по страницам сказочных историй. И вместе с экспертами-фольклористами он исследует архаику устного народного творчества, выводя нечисть на чистую воду.

Что интересного. Документальный фильм создан на стыке кино и анимации. А чтобы избежать поверхностных трактовок и представить зрителю научный взгляд на эволюцию сказочных героев от древности до наших дней, к разработке сценария были привлечены известные антропологи и лингвисты. Техническая команда проекта использовала передовые технологи захвата движений для оживления мифических созданий и старинных зарисовок. Особое внимание авторы фильма уделили анализу заклинаний и заговоров, ведь многие фразы из народных сказок являются зашифрованными инструкциями по выживанию в лесу.

Кому не понравится. Лингвистический и мотивный анализы, устоявшиеся тропы и поиск архетипов - это вообще на каком языке? Если всё, чего вы хотите перед Новым годом, - это завалиться на диван с фильмом для "поржать" и последнее, что нужно - это знакомиться с открытиями филологов-фольклористов, то вы вряд ли оцените документальный сериал. Да и зачем людям сказки, это же для детей. Нет?

Сущность (18+)

Режиссер: Дилан Саурзен

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.3

Время: 1 час 38 минуты

О чём фильм. Раньше иллюстратор Тед Хьюз (Бенедикт Камбербэтч) постоянно читал своим сыновьям сказки на ночь. Но после смерти жены Тед замкнулся в себе и отдалился от родных детей. В состоянии не уходящего горя его начинает преследовать загадочная сущность, для которой любимое лакомство - страхи иллюстратора. Причём существо с перьями странным образом напоминает персонажа из произведения, над которым работает Тед.

Что интересного. Роль иллюстратора, за которым следит ворон-переросток, уже назвали величайшей в истории карьеры Бенедикта Камбербэтча. "Сущность" - это экранизация дебютного романа Макса Портера "Горе - это штука с перьями". Кстати, роль иллюстратора в театральной постановке по книге на Голуэйском фестивале искусств сыграл Киллиан Мёрфи.

Кому не понравится. Новый год на носу! Какие ещё ужасы? Тем, кто сейчас двигается на волне праздничного настроения, вряд ли придутся по душе жуткие галлюцинации убитого горем иллюстратора.