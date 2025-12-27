Зрители оценили комедийный ремейк «Анаконды» с Джеком Блэком

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Анаконда» — комедийного ремейка одноимённой картины 1997 года, с Джеком Блэком («Школа рока») в главной роли. Компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, опрошенных после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «В». Таким образом, комедия понравилась зрителям больше, чем оригинальный хоррор, который во время выхода получил рейтинг «В-». При этом, критики смешанно оценили новую «Анаконду»: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру только 55% обозревателей.

«Анаконда» рассказывает о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.