Кэмерон ответил, когда раскроют сюжет четвертой и пятой частей «Аватара»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона. Он рассказал о будущем научно-фантастической франшизы «Аватар».

По словам постановщика, он надеется, что серия получит четвёртую и пятую части. При этом всё зависит от сборов триквела с подзаголовком «Пламя и пепел». Кэмерон заявил, если фильм провалится в прокате, он проведёт пресс-конференцию, где расскажет сюжет следующих частей.

Не знаю, продолжится ли «Аватар» дальше. Надеюсь, что да. Если по какой-либо причине нам не удастся снять четвёртую и пятую части, я проведу пресс-конференцию и расскажу вам, что мы собирались сделать в них.

«Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в мировом прокате 18 декабря. За время с момента премьеры сборы картины достигли более $ 500 млн. Триквел уже занял 12-ю строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года.