Лучшие фильмы ужасов 2025 года от IGN

Издание IGN составило список лучших фильмов ужасов 2025 года. В рейтинг вошло пять хорроров, который вышли за последние 12 месяцев.

© Чемпионат.com

Лучшим фильмом ужасов журналисты признали картину «Орудия» режиссёра Зака Креггера. Авторы материала отметили, что режиссёру удалось сделать наряжённую картину, где никогда не знаешь, что произойдёт дальше. В список также вошли хорроры «Одно целое», «Грешники», «Верни её из мёртвых» и «28 лет спустя».

Достойными упоминания журналисты назвали хорроры «Заклятие 4: Последний обряд», "Пункт назначения: Узы крови" и «Пять ночей с Фредди 2».

Лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IGN