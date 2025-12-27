Офицер Артем Артемов рассказал о съемках фильма о СВО

Как рождались наши киношедевры о Великой Отечественной войне? Секрет известен: их снимали режиссеры, сами прошедшие фронт. В 2025-м вышел фильм "Свои. Баллада о войне" — и он тоже создан и выстрадан фронтовиками, но уже — сегодняшней специальной военной операции. Время покажет, займет ли он место рядом с "Балладой о солдате", "Судьбой человека"… Но то, что он попал в зрительские сердца, — факт.

Кто его снял? Кавалер ордена Мужества, майор Артем Артемов. Сегодня он заместитель командира центра специального назначения "Барс-Сармат", группировки "Днепр". Освобождал Мариуполь, Марьинку, был среди тех, кто сломил хребет неонацистов и натовских "консультантов" во время украинского контрнаступа в Запорожье... А всего на войне он уже 11 лет. Ему было о чем и о ком "спеть" свою балладу.

Артем Артемов — гость "Российской газеты".

Артем, почему вдруг боевой офицер взялся снимать кино и еще подбил на это своих друзей?

Артем Артемов: В разговоре с друзьями, в январе 2024 года, в городе Токмак, мы решили, что кино должно быть, любой ценой, в память о наших павших товарищах. В основе сценария — реальная история. Летом 2022 года ВСУ силами двух батальонов в очередной раз попытались срезать Времевский выступ, участок на стыке Донбасса и Запорожья. Но наши ребята выстояли, хотя явно проигрывали в количестве, их было не более трех десятков.

Искал сценариста, все по разным причинам отказались. И когда от безысходности, от того, что никто не взялся, я писал сценарий и показывал его нескольким профессиональным драматургам, они меня критиковали и предлагали выдуманные сюжеты, напоминая, что искусство — это самые яркие моменты жизни, но забывая, что прежде всего искусство — это жизнь, какая она есть. В итоге я писал и снимал сам, понимая, что за эту историю несу личную ответственность. Снимал, что видел, чему был свидетелем, о тех, кого знал лично.

Наверное, в этом одна из причин зрительского успеха. Наше кино уже посмотрело больше трех миллионов зрителей, при том, что полностью отсутствует его реклама.

Была ли у вас возможность побывать на показах фильма? Какова реакция зрителей?

Артем Артемов: На премьере в кинотеатре "Октябрь", в центре Москвы, тысячный зал стоял и аплодировал, а у многих на глазах были слезы — я понял в этот момент, что фильм у нас получился. В Вологде и Ярославле, где фильм показывали ветеранам и участникам Юнармии, тоже многие плакали. Мои знакомые из Брянска попросили предоставить им копию фильма для открытого показа в центральном кинотеатре. Конечно, я дал согласие и выслал копию. Они мне написали, что фильм имел оглушительный успех и зрители долго не расходились. Я поинтересовался, что за аудитория была — оказалось, ветераны СВО и женщины, чьи мужья и сыновья погибли. Я было начал ругать организаторов — мол, им и так тяжело, зачем бередить… А в ответ мне прислали отклики, где матери и вдовы как раз со слезами благодарили. В героях фильма они узнавали своих детей, братьев и мужей. Я с поклоном принимаю их благодарности. И ветераны СВО после показов подходят и говорят: "Да! Так и было…"

Я продолжаю воевать, так что часто со зрителями встречаться возможности нет. О реакции больше могу судить по высоким рейтингам фильма на различных онлайн-платформах.

Не секрет, что свой фильм вы сняли без копейки бюджетных денег. Просили, но вам не дали? Или в этом ваша принципиальная позиция?

Артем Артемов: Как говорил Владимир Меньшов: "Каждый свой фильм я воспринимал как серьезный поступок", — ровно тем же руководствовался и я. Идея снять фильм появилась от безысходности, от космической пустоты, от желания отдать дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за то, чтобы в Москве и других городах жили как прежде, слыша о войне из телепередач, а не по звуку пролетающих натовских ракет. Мы не просили денег, чтобы не ставить государство в лице фондов и Минкультуры в неудобное положение, ведь мы не профессионалы. Потратили, что было скоплено до войны с продажи дома, что оставалось после выплат по ранению. Безвозмездно помогали неравнодушные друзья. Все понимали, что эти деньги не вернутся. Но для всех главным было — кино как личный и гражданский поступок.

"Космическая пустота" — это вы о том, что на четвертый год СВО качественных фильмов на эту тему раз-два и обчелся?

Артем Артемов: Для меня очевидно — российское культурное сообщество недвусмысленно дистанцируется от темы СВО. Мантра, что надо выждать и осмыслить, несостоятельна: даже во время Великой Отечественной, когда стране было несоразмерно хуже, уже снимали фильмы о войне, ставили спектакли, писали книги. На фронт поехали Шолохов, Михалков, Гайдар, Симонов и другие. А сейчас? Люди, обычные, не посещающие "голые вечеринки", работающие на заводах, в магазинах, офисах, и сейчас хотят знать и видеть не только новостные циклы, но и художественное осмысление войны, по масштабам сравнимой разве что с Великой Отечественной. А этого нет. Хотя, наверное, будет, ведь выделяются большие гранты.

Узнаю ли я из их картин ту войну, на которой с самого начала? Боюсь, что ни я, ни мои товарищи — не узнаем. Нам покажут фантазии, "вИдение" сценаристов и режиссеров, ни разу войны не видевших. Как если бы Сталин дрался с Гитлером в стиле кунг-фу на живописно подгорающих развалинах Рейхстага.

Поймите правильно, я не профессионал, все, что преподают во ВГИКе, я проходил самостоятельно, читая, анализируя, снимая короткометражки. И я отдаю себе отчет, что в стране много крутых режиссеров — жаль, снимают они ерунду или — заимствованные штампы, не имеющие к реальности никакого отношения… Но, к слову, успех нашей картины можно объяснить — в том числе и "космической пустотой". В безводной пустыне любой колодец — чудо.

Остались силы на новое кино?

Артем Артемов: Кино меня выжало, расшатало здоровье, подорвало сердце. Я был опустошен и обессилен. Меня подначивали: давай еще! Но я даже слушать не хотел, пока однажды, будучи в кратковременном отпуске, я не попал в Сочинский цирк, с которым давно дружу, на фестиваль "Необыкновенное чудо необыкновенных детей". Дети с разными ограничениями по здоровью, из разных цирковых студий, даже из других государств, показывали настоящий класс. Девочка с пороком сердца летала под куполом, глухонемые брат и сестра выполнили крутой эквилибр, мальчик с парализованной правой стороной исполнял на лошади серьезные трюки! Цирк дал им смысл, стал их жизнью.

Там я вспомнил, как в январе 2022 года, выйдя из госпиталя, попал на представление дрессировщика хищников Влада Гончарова — и цирк действительно вдохнул в меня жизнь. Вспомнил Донецкий цирк, пробудившийся ото сна в декабре 2014 года и в 2024 году, когда противника отбросили от столицы ДНР. Так родился замысел фильма о цирке, о пострадавшей от взрыва девочке, преодолевающей себя, о людях, объединенных любовью к этому искусству. Работая в свободные минуты на своем Запорожском фронте, я написал сценарий, он понравился руководству Росгосцирка, и мы заключили соглашение. Эдгар Запашный и еще несколько известных артистов дали предварительное согласие на съемки. Сейчас мы подготовили документы на подачу заявления в Минкультуры, надеемся, что поддержат.

И если все получится — это будет добрый фильм о людях, немного о войне, о ее последствиях, о жизни, в конце концов.

Вы не только умудряетесь снимать кино, находясь на фронте, но и помогаете детским домам. Причина та же - никто кроме нас?

Артем Артемов: Дети с самого рождения получают от Господа море возможностей. Главное — не мешать, а лишь подталкивать к хорошему. Я не только о выборе профессии. Еще в 2013 году мне удалось организовать фонд помощи детям-сиротам и детям-инвалидам. Ремонты в детдомах, экскурсии, поездки на спектакли и в цирк…

Со мной сейчас воюют ребята из Переславль-Залесского детдома, которых я знаю лет с шести — Егор и Алексей. Честные и самоотверженные, разные, но хорошие. Оба награждены госнаградами. Я к ним, наверное, по-отцовски больше отношусь — хотя приходится и строгим быть по-командирски. В одном добровольческом отряде воевал мой приемный, уже родной, сын. Единственное, о чем я попросил его командира, — чтобы не прятали в тылу, хотя мне эта просьба далась совсем не легко.

Что еще мы делаем с друзьями? Создали (экипировали, нашли лед, оплатили тренеров) детские хоккейные команды, а с 2021 года организовали гандбольную лигу, куда уже входят 7 детских домов из Ярославской, Калининградской, Ивановской, Псковской, Астраханской областей. Теперь есть и команда из ЛНР. Дети в детских домах разновозрастные, часто имеют ограничения по здоровью — играть могут только друг с другом. Мы продумываем географию товарищеских встреч, в сентябре вот был город Сочи — дети знакомятся друг с другом и главное со своей Родиной. Вывозим детей два раза в год, примерно на неделю. Больше и чаще не хватает денег.

Вы как-то сказали, что слеза ребенка для вас значит многое. Вероятно, эти слова были не случайны?

Артем Артемов: В четырнадцатом году в Донецке я видел маленькую девочку в гробике с заботливо положенными к ней игрушками. Она погибла от украинского снаряда. В этой девочке я видел своих, еще не родившихся на то время детей. В ней была моя самомотивация — государство тогда мотивацией защитников Русской весны не занималось.

Дети на войне — моя боль. Не хочу, чтобы они погибали. Я дружу с настоящим героем, детским хирургом Евгением Жилицыным из Донецкой травматологии, он спас десятки, если не сотни детей от ампутаций, сохранил им жизнь. Бывая у него в отделении, видел много детей с минно-взрывными травмами, видел их глаза. Девочка, у которой взрывом убило родителей, со множественными осколочными ранениями поступила по скорой. Когда после реанимации ей рассказали про папу и маму, она замолчала на долгие дни. Не хотела разговаривать, не о чем было. Вот невозможно видеть эти глаза!

Это не значит, что я больше не приеду в Донецкую травму — нет, просто хочу сделать все от меня зависящее, чтобы дети перестали погибать и страдать. От меня зависит совсем немного, но я буду делать это с полной самоотдачей, невзирая на свое здоровье и прочие мелочи.

Кстати, недавно вы попали в госпиталь из-за серьезных проблем с сердцем. Не пора уже оставить войну — и домой, к жене, к своим детям?

Артем Артемов: Да, после сердечного приступа, действительно, в госпитале. Но как только выпишут — обратно, на фронт, где измотанные люди, мои товарищи, отодвигают линию фронта "от себя", дальше на запад. Не потому, что без войны уже не могу — поверьте очень даже могу. Просто иначе — нечестно. На войну идут не чтобы жить долго и счастливо — из-за чего-то гораздо большего.

Как отметите Новый год?

Артем Артемов: Не уверен, что вернусь в строй до Нового года, но если получится, то мы с парнями традиционно чокнемся кружками с крепким чаем (алкоголь не пью лет двадцать, да и другие в отряде не жалуют). Если обстановка позволит, поговорим о доме, о родных, о детстве вспомним. Командир расскажет что-нибудь из своего богатого прошлого. А потом — кто отдыхать, кто опять на боевую работу. Войну никто не отменял.

Ключевой вопрос

В фильме "Свои. Баллада о войне" правдиво показано, как встречают жители освобожденных населенных пунктов наших солдат. Хлебом-солью — далеко не все. Есть шанс, что мы, бывшая единая семья, друг друга поймем и простим?

Артем Артемов: Рано или поздно эта война закончится. Не знаю, будет ли это точка или многоточие, но боевые действия остановятся. Разрушенные города и села будут восстанавливаться, на свои родные места станут возвращаться люди. Это очень разные люди. Кто-то с 2014 года проживал в ДНР и ЛНР и натерпелся от ВСУ, кто-то в четырнадцатом хотел в Россию — как Мариуполь, например, но потом эти настроения жестко подавили. Люди призывались в ВСУ, служили в полиции и других органах. Представьте, как разрывается сердце матери, которая родилась в Советском Союзе и готова принять русский мир — а ее сын мобилизован и воюет за ВСУ или, еще хуже, погиб за киевскую власть?

Это гражданская война, навязанная нам Западом. Линия фронта проходит не только через лесополосы и городские застройки, но и по сердцам людей. У всех донецких родственники "там" — и у многих "оттуда" родственники на освобожденных Россией территориях. Это тяжело и будет еще долго тяжело. Но надо справляться, надо вспомнить, что мы все-таки один народ и по крови, и по вероисповеданию. После Гражданской было тяжелее, однако к сорок первому страна сплотилась. Значит и сейчас справимся. Будем жить!