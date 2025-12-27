Как будут выходить серии сериала «Люба управдом»

3 января состоится премьера сериала «Люба управдом». Сюжет комедийного шоу расскажет про то, как управляющая компания нового жилого комплекса не справляется со своими обязанностями. Именно поэтому инициативная мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берёт всё в свои хрупкие руки. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК самопровозглашённый управдом сталкивается с осуждением. Главную роль в сериале сыграла Ольга Кузьмина («Кухня»).

© Freepik

В первый сезон войдёт четыре серии — они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Start. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Люба управдом»