Армия статистов и бесконечный поцелуй: самые странные рекорды в кино

Международный день кино отметят 28 декабря. Ровно 130 лет назад в Париже братья Люмьер провели первый платный публичный кинопоказ. Сейчас кинематограф стал не только искусством, но и площадкой для фиксации рекордов. И порой довольно странных. Кинокритик, автор подкастов об истории кино, автор тематического курса Филипп Фрихтер раскрыл «Вечерней Москве» подробности.

Люди очень любят необычные рекорды. Всегда интересно прочитать о фильме, который стал самым-самым по какому-то параметру. А хитрые киношники часто любят это природное любопытство эксплуатировать. И так было всегда. Вот, например, на что вы пойдете в кино — на очередную романтическую комедию или на фильм с самой длинной сценой, снятой одним кадром? Подобные рекорды становятся отличными рекламными слоганами. С минимальными вложениями. Ведь стоит помнить, что рекламный бюджет порой может сравниться с бюджетом на все съемки. Поэтому киношники часто придумывают способы, как завлечь людей на фильм с минимальными вложениями денег.

Но не всегда рекорды — это маркетинговый ход киношников. Иногда странные и необычные рекорды фиксируют разные печатные издания или интернет-ресурсы просто для того, чтобы повысить интерес к своим материалам либо же просто чтобы повеселить себя и свою аудиторию. Уже после выхода фильмов. Порой даже в исторических материалах.

А иногда киношники заранее готовятся поставить рекорд. И даже зовут для этого официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, Книги рекордов России.

Уши вянут

Рекорд по самому большому количеству ненормативной лексики в кино установил «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Рекорд даже зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. Всего нецензурные выражения и слова в кино употребили 715 раз.

Прокат затянулся

Такой рекорд заслужил скандальный французский эротический фильм «Эммануэль» 1974 года. Картина официально транслировалась в одном из небольших залов в Париже на протяжении 11 лет. Сложно представить, сколько молодых пар сходили на свидание именно в этот кинотеатр. К слову, у фильма «Эммануэль» непростая судьба: во многих странах он был запрещен к показу, в том числе, например, в СССР. Но при этом в нашей стране о нем ходили легенды.

Купите немедленно

Рекордсменом по количеству рекламных интеграций считается фильм «Железный человек — 2». Почти незаметно для зрителя в нем было прорекламировано 64 существующих бренда и товара. Русскоязычная аудитория вряд ли заметит их все.

Машина как карусель

Еще один необычный рекорд из Книги рекордов Гиннесса — самое большое число переворачиваний машины в одной съемке в кино. Рекорд установил каскадер Логан Холладей на съемках фильма «Каскадеры» 2024 года в Сиднее. За один раз он совершил целых восемь с половиной переворотов на машине. Киношники специально хотели побить предыдущий рекорд каскадера Адама Кирли из фильма «Казино «Рояль» 2006 года.

Романтики много не бывает

Индийский кинематограф знаменит своими рекордами. Самый романтичный из них был поставлен еще в 1933 году в фильме «Карма». В нем ведущая актриса тех лет Девика Рани целовалась с мужем Химаншу Роем на протяжении четырех минут. Это самый длинный поцелуй в кино.

Лента шла 156 часов

В 2018 году французский режиссер Жерар Куран выпустил фильм «Синематон» продолжительностью 156 часов! Он снимал его целых 40 лет, с 1978 года. Фильм состоит из серии 3027 беззвучных виньеток, каждая продолжительностью по 3 минуты 25 секунд, в которых показываются различные знаменитости, художники, журналисты и друзья режиссера, каждый делающий то, что он хочет, за отведенное время. Среди них есть и наши знаменитые соотечественники, например, актриса Инна Чурикова.

Почти конвейер

Еще один рекорд из Индии — количество выпускаемых фильмов в год. В среднем за последние несколько лет в Индии вышли на экраны целых две тысячи картин. Ежедневно там выходит от трех до семи лент. А вы говорите, что сейчас смотреть нечего!

Целая армия

Еще один уникальный рекорд — самое большое количество статистов. Он принадлежит картине «Ганди» 1982 года. В фильме были задействованы более 300 000 статистов для одной сцены похорон.

Наши умельцы

Перевоплощение. Актера Михаила Ульянова путали с маршалом Георгием Жуковым. А все потому, что он сыграл его целых 22 раза в разных проектах!Главный боевик. Самым посещаемым в кинотеатрах советским фильмом стал «Пираты XX века» 1979 года. За первый год фильм посетили 87,6 миллиона зрителей. Даже фильм «Москва слезам не верит», вышедший в том же году, посмотрели чуть меньше зрителей — 84,4 миллиона.Популярность в 62 года. Многие помнят милую бабушку в фильмах «Гостья из будущего», «Вечный зов», «Экипаж», «Карнавал» и других, которую исполнила актриса Мария Скворцова. Ее кинодебют состоялся в 1973 году в фильме «Калина красная». Актрисе тогда было 62 года!Жуки вместо кукол. Первые в мире кукольные фильмы были созданы оператором, художником и режиссером Владиславом Старевичем в 1912–1913 годах в Москве. Это фильмы «Веселые сценки из жизни животных», «Авиационная неделя насекомых» и «Месть кинематографического оператора». Вместо кукол Старевич часто использовал настоящих жуков.

Первый показ

Демонстрация

Показ был примечателен тем, что на нем братья Люмьер продемонстрировали широкой публике свое изобретение — аппарат синематограф. Это уникальное устройство могло одновременно как записывать пленку, так и проецировать движущиеся изображения на экран.

Полный зал

В подвальный зал «Гранкафе» в Париже на показ новомодных картин пришли целых 30 человек. Это большое число для такого нишевого «ярмарочного» развлечения, каким был синематограф в первые годы. Зал для показа забили почти до отказа.

Полутьма

На этом показе впервые был сильно приглушен свет в помещении. Для демонстрации выбрали подвал, как место без окон. И на время показа весь свет выключили, чтобы максимально погрузить зрителя в кино.

Белая ткань

Синематограф проецировал изображение с 35-миллиметровой пленки на большую белую ткань. Размер движущихся картинок поразил общественность. Раньше их можно было увидеть только в виде ручных игрушек или небольших развлекательных аппаратов.