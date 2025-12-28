В Индии заявили о планах расширения сотрудничества с РФ в выпуске телесериалов

Страна приглашает кинопродюсеров приезжать и снимать свои фильмы в Индию, отметил Винай Кумар. В интервью РИА Новости посол подчеркнул, что область культуры очень важна для развития контактов между людьми.

«Целый ряд российских академических институтов, университетов предлагает изучение индийских языков, есть интерес к индийской музыке, фильмам, танцам, йоге, аюрведе», — подчеркнул Кумар.

Дипломат также рассказал, что в Российской Федерации трудятся около 70-80 тыс. индийских рабочих. Они заняты в сферах строительства, инженерного дела, выпуска текстиля.

Подписанный между странами меморандум о мобильности рабочей силы поможет сторонам направлять квалифицированных специалистов и рабочих для дальнейшего развития промышленного и технологического сотрудничества.