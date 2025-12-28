Предпоследняя серия «Очень странных дел» разочаровала

26 декабря состоялась премьера второй половины пятого сезона сериала «Очень странные дела». Спустя три дня зрительский рейтинг седьмой серии на агрегаторе IMDb сильно упал — до 5,9 балла из 10. Таким образом, предпоследний эпизод под названием «Мост» стал самым низкооценённым за всю историю проекта.

По словам зрителей, серия получилась слишком затянутой. На протяжении всего эпизода происходит слишком мало интересных событий — видно, что авторы готовят фанатов к масштабному финалу. Теперь зрители переживают, чтобы заключительный эпизод не оказался таким же скучным.

Что пишут зрители про седьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел»

«Эпизод получился слишком шумным и эмоционально поверхностным. Сериал, некогда процветавший благодаря загадкам, сдержанности и глубоко человечным персонажам, теперь кажется застрявшим в собственной мифологии».

«Я ожидал большего к финалу. Осталось много вопросов без ответов, возможно, даже больше, чем в начале пятого сезона. Я думал, что в этом сезоне у нас возникнет ощущение, что ни один из персонажей не в безопасности и все находятся под угрозой. Но ощущения оказались совершенно противоположными».

«Это был худший сезон из всех. Я надеюсь, что они найдут способ завершить его достойно. В этом сериале совершенно не осталось интриги, из-за чего очень трудно сопереживать персонажам и происходящему. Думаю, высокие рейтинги обусловлены ностальгией и преданностью сериалу».

«Несмотря на все ожидания и ажиотаж вокруг финального сезона, и даже на многообещающее начало в первых эпизодах, пятый сезон "Очень странных дел" никуда существенно не ведёт героев. Всякий раз, когда сюжет намекает на что-то новое или интригующее, взаимодействие персонажей и диалоги полностью сводят это на нет».

Восьмой эпизод пятого сезона «Очень странных дел» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в ночь на 1 января. Он станет заключительным для всего сериала.