Расписание выхода детективного сериала «Убегай!» от Netflix

1 января состоится премьера детективного сериала «Убегай!». Сюжет шоу основан на романе Харлана Кобена и повествует о дочери финансиста, который сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Убегай!»