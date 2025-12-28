Расписание выхода детективного сериала «Убегай!» от Netflix
1 января состоится премьера детективного сериала «Убегай!». Сюжет шоу основан на романе Харлана Кобена и повествует о дочери финансиста, который сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Убегай!»
- 1-я серия — 1 января;
- 2-я серия — 1 января;
- 3-я серия — 1 января;
- 4-я серия — 1 января;
- 5-я серия — 1 января;
- 6-я серия — 1 января;
- 7-я серия — 1 января;
- 8-я серия — 1 января.