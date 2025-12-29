Новый фильм Сафди «Марти Великолепный» продолжает наращивать прибыль

Выпущенный в американский прокат новый фильм Джоша Сафди «Марти Великолепный» демонстрирует впечатляющие результаты, собрав уже 19 миллионов долларов и продолжая наращивать прибыль.

В день премьеры, в четверг 25 декабря, лента принесла 9,5 миллионов долларов, включая 2 миллиона, полученные в ходе предварительных показов. В пятницу кассовые сборы увеличились ещё на 6,7 миллиона долларов, и аналитики прогнозируют, что к концу выходных общая сумма денег, которые зрители оставят в кассах кинотеатров, превысит 26 миллионов долларов.

Этот фильм стал самым масштабным и дорогостоящим проектом в истории кинокомпании «A24», в его создание было инвестировано около 70 миллионов долларов. Сюжет кинодрамы рассказывает о жизни и карьере игрока в настольный теннис.

Критики, как и обычные зрители, очень тепло приняли работу Сафди. Причиной столь успешного старта называют оригинальную и масштабную маркетинговую кампанию. В рамках продвижения картины использовались запоминающиеся визуальные образы, такие как оранжевый дирижабль с названием фильма, а также рекламный ролик с участием Тимоти Шаламе, отснятый на вершине концертного зала "Сфера" в Лас-Вегасе.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины "Марти Великолепный" составляет 95%. Публика высоко оценивает убедительную игру актёров, необычный, порой сложный сюжет, юмористическую составляющую и выразительную работу оператора. Премьера фильма в России состоится 15 января, и тогда российские зрители смогут составить о нём своё мнение, сообщает Peopletalk.

