Названы лучшие ленты 2025 года

В список самых популярных премьер 2025-го также вошли «Батя-2. Дед», «Красный шелк», «Кончится лето», «Лихие-2» и другие фильмы и сериалы.

Фильмы года

Накануне «Известия» назвали ТОП-10 фильмов уходящего 2025 года. По данным издания, рейтинг возглавила американская картина режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Ленту уже называют наиболее вероятным претендентом на «Оскар» и «Золотой глобус», так как на этой премии у нее девять номинаций.

В рейтинг издания в том числе попали один из российских «миллиардеров» 2025 года «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, «Прости, детка» Евы Виктор.

В десятку лучших фильмов этого года, по версии «Известий», также вошли южнокорейский триллер режиссера Пак Чхан Ука «Метод исключения», «Новая волна» Ричарда Линклейтера, фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Простая случайность», «Да» израильского режиссера Надава Лапида, документальный фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко», российско-китайский «Красный шелк», «Пойман с поличным», «Умри, моя любовь» и другие.

До этого телеканал «Русский бестселлер» опубликовал «Абсолютный топ» российских фильмов 2025 года, который возглавила киносказка Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь». Сообщалось, что ТОП-10 в том числе попали «Батя-2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» с Юрой Борисовым и авторское кино.

Лучшие сериалы

Перед этим онлайн-кинотеатр «Okko» опубликовал список самых популярных проектов уходящего года. В их число вошли сериалы «Аутсорс», «Лихие-2», «Как приручить лису», «Урок» и «Волшебный участок-2», пишет ТАСС.

При этом в пресс-службе сервиса уточнили, что в рейтинге самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей за 2025 год на платформе фигурируют «Батя-2. Дед», «На деревню дедушке», «Кракен», «Домовенок Кузя», «Баба Яга спасает Новый год», «Финист. Первый богатырь», «Елки-11», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Звезды в Сибири» и «Царевна-лягушка».

Продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с НСН заметил, что в 2025 году в России вышло немало успешных фильмов и сериалов.

«На мой взгляд, один из главных прорывов года — "Ландыши". Это сериал с новыми свежими лицами, который затронул интересную тему. Также выделю и сериал "Аутсорс". Многие говорят, что это чернуха, но, по-моему, это очень интересная глубокая работа. Приятно удивил "Фишер", хотя кому-то финал показался сомнительным. "Камбэк" — хороший сериал. Не могу сказать, что этот год был хуже предыдущего. Дело в том, что появление "Слова пацана" поменяло правила игры, объяснило нам, что рынок намного больше. Мы достигли экстремума. После него новая нормальность кажется странной. Надеюсь, 2026 год будет годом адекватной нормальности», — сказал он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН сообщил, что в новогодние праздники января 2026 года кинотеатры смогут установить рекорд и собрать около 11 млрд рублей, при этом по числу зрителей вряд ли получится приблизиться к уровню 2019 года.