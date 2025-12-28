Критики оценили комедию «Анаконда»

25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Анаконда» — комедийного боевика с Джеком Блэком («Minecraft в кино») и Полом Раддом («Мстители: Финал») в главных ролях. Критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 50% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели отмечают, что фильм наполнен большим количеством действий, из-за чего он способен развлечь зрителя нескучным зрелищем. При этом ругают ленту за слишком слабые шутки и попытки актёров переигрывать, чтобы хоть как-то вызвать смех.

Что пишут критики о фильме «Анаконда»

«Фильм одновременно очаровательный и нелепый, что вполне уместно в истории о змее размером с поезд и невинных глупцах, оказавшихся не в том месте и не в то время».

«"Анаконда" не идеальна, и не все шутки удачны, но фильм дарит восхитительно безумное приключение, которое время от времени попадает в цель в самом лучшем смысле слова».

«Режиссёр Том Гормикэн пытается сыграть на ностальгии, которую, судя по всему, испытывают некоторые люди по фильму "Анаконда" 1997 года. Ему это удаётся через фильм, которому не хватает юмора, необходимого для хорошей комедии».

«Ужасно плохой и нелепый фильм, который сводит на нет весь свой потенциал из-за полного отсутствия связности в повествовании».

«Лишь в нескольких сценах удаётся вызвать искренний смех. Поэтому зрителям предлагают недоработанные шутки, сюжет без чёткой направленности и актёров, которые переигрывают, чтобы хоть как-то вызвать реакцию».

«Анаконда» повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.