Кто снимет фильм по игре Sleeping Dogs

Фильм по Sleeping Dogs снимет режиссёр боевика «Никто 2» Тимо Тьяджанто
Режиссёр боевика «Никто 2» Тимо Тьяджанто снимет фильм по знаменитой игре Sleeping Dogs. Об этом сообщил звезда супергеройской ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю на своей странице в соцсети X.
Актёр ответил на публикацию самого постановщика. Тьяджанто выложил кадры из игры, подписав их воодушевлённой фразой.
«Мы пересечём океаны времени, чтобы это сделать».
Sleeping Dogs — это экшен, вышедший в 2013 году на ПК и консолях. Проект рассказывал о полицейском по имени Вэй Шен, который внедряется во влиятельную триаду в Гонконге, чтобы подорвать её изнутри. Адаптацию игры анонсировали ещё в 2018 году, но спустя восемь лет актёр Донни Йен заявил, что картину отменили. Позднее, артист Симу Лю, который должен сыграть главную роль в экранизации, сообщил, что черновой вариант сценария уже готов.