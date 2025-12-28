Кто снимет фильм по игре Sleeping Dogs

Режиссёр боевика «Никто 2» Тимо Тьяджанто снимет фильм по знаменитой игре Sleeping Dogs. Об этом сообщил звезда супергеройской ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю на своей странице в соцсети X.

Актёр ответил на публикацию самого постановщика. Тьяджанто выложил кадры из игры, подписав их воодушевлённой фразой.

«Мы пересечём океаны времени, чтобы это сделать».

Sleeping Dogs — это экшен, вышедший в 2013 году на ПК и консолях. Проект рассказывал о полицейском по имени Вэй Шен, который внедряется во влиятельную триаду в Гонконге, чтобы подорвать её изнутри. Адаптацию игры анонсировали ещё в 2018 году, но спустя восемь лет актёр Донни Йен заявил, что картину отменили. Позднее, артист Симу Лю, который должен сыграть главную роль в экранизации, сообщил, что черновой вариант сценария уже готов.