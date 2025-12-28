Расписание выхода четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти»

5 января состоится премьера четвёртого сезона мистического сериала «Сергий против нечисти». Продолжение шоу расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

Всего в четвёртый сезон войдёт пять серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Kion. Получит ли шоу пятый сезон, пока неизвестно.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»