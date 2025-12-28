Рецензия на продолжение «Киберслава»

Ожидание в год оказалось оправданным.

«Киберслав» — самый нестандартный долгострой на нашем рынке. Мультсериал анонсировали в 2018-м, но первый эпизод выпустили лишь год назад. А что со следующими? Ещё три серии выйдут 30 декабря 2025-го. К счастью, мне повезло посмотреть новые эпизоды раньше.

На «Игромире» показывали разные мультфильмы, сериалы и аниме. Даже на громких премьерах уровня «Поймать монстра» просторный зал не заполнялся. И только на «Киберславе» люди стояли по углам, сидели в проходах и аплодировали в финале каждой серии. По их реакции было видно: ожидание того стоило.

«Киберслав»: главное об аниме

Название: «Киберслав».

Режиссёры: Стас Дмитриев, Дмитрий Яковенко, Александра Кречман.

Актёры озвучки: Иван Жарков, Валентина Ляпина, Пётр Гланц и другие.

Дата выхода: 31 декабря 2024 года.

Жанр: аниме, боевик, фэнтези.

Страна: Россия.

«Киберслав»: где смотреть?

Три новых эпизода выйдут на «Кинопоиске» 30 декабря. Дата появления следующих пока неизвестна.

Меньше безумия, больше интриг

Скажу с ходу: новые эпизоды «Киберслава» хуже дебютного. Потому что трудно переплюнуть голую безголовую женщину, которая душит героя своими же кишками. Как и трудно перекрыть первое погружение в мир, где монстры соседствуют с роботами, а на стенах древнерусской крепости стоят турели.

В следующих сериях меньше безумия, и они не создают былого вау-эффекта. Но это не значит, что сериал скатился, просто начало получилось слишком уж ярким. Оторваться от «Киберслава» по-прежнему трудно: он симпатичный, брутальный и регулярно удивляет.

Первый эпизод цеплял постановкой и сеттингом, а теперь в «Киберславе» раскачался сюжет. Герои ведут запутанное расследование, а злодеи многочисленны и проворачивают многоходовки. Причём повороты порой действительно неожиданные. Ты уже поверил, что этот персонаж, по заветам жанра, на стороне добра. Однако он внезапно поворачивается спиной и, оказывается, всегда вёл двойную игру. Главное, предательства всегда загоняют героев в кровавую баню.

Безвыходные ситуации, в которых за три новых эпизода окажется Киберслав, не сосчитать. При этом Дамоклов меч висит не только над ним, но и над всей Русью. Быть может, выпутывается персонаж банально — активирует режим берсерка и крушит всё, что казалось нерушимым. Зато поставлено спасение так, что ругаться не спешишь. Режиссёр включает классную музыку, герои вступают в яростный бой, а победа даётся высокой ценой и великими страданиями.

Сильнее всего цепляет сеттинг, где демоны соседствуют с роботами, а славянская архитектура — с неоновыми вывесками. Такой мир эпизод за эпизодом порождает нечто нестандартное. Представьте орду вурдалаков, что носится по городу и кромсает одного человека за другим. Кто их сразит? Здоровенный робот, танки и богатыри с топорами и имплантами. Подобного вы больше нигде не увидите — и в этом сила «Киберслава».

Во многом мир так впечатляет благодаря отменному чувству стиля и визуалу. У всех героев запоминающаяся внешность, враги убедительно истекают кровью, локации и броня любого робота полны деталей. Художники, без сомнений, талантливы и дотошны. Возможно, по этой причине у мультсериала столь безумный график: один эпизод в конце 2024-го, ещё три — год спустя.

Хочется поскорее досмотреть весь сезон, однако завершится он, полагаю, в следующем декабре. Впрочем, если качество останется таким же, то я не против. Потому что ничего столь же необычного и стильного в России ещё не делали.

«Киберслав»: стоит ли смотреть?

В плане вау-эффекта новые эпизоды уступают дебютному, но по-прежнему увлекают визуалом, брутальностью и нестандартным миром. Где ещё робот раскидает толпу оборотней, демон взломает электронную консоль, а богатырь порвёт на куски хитрого паука, что лакомится голыми женщинами? Только в «Киберславе». Ради такого мультсериал и стоит смотреть.

Оценка новых эпизодов «Киберслава» — 8 из 10

Понравилось

Потрясающий мир.

Стильный визуал.

Брутальные сражения.

