Лучшие фильмы 2025 года

Кажется, некоторые из итогов 2025 года в кино удастся оценить только в будущем — когда такие сотрясающую киноиндустрию события, как продажа одной из главных голливудских студий Warner Bros. стримингу Netfix и всеобщее помешательство насчет искусственного интеллекта начнут отражаться на том, что и как будут смотреть по всему миру. Но лучшие фильмы этого иногда странного, иногда увлекательного года назвать можно уже сейчас — в топ «Ленты.ру» вошли как всеобщие любимцы, так и неочевидные жанровые и авторские эксперименты.

«Тот самый» (Him), режиссер Джастин Типпинг

Джордан Пил обещал выпустить новый фильм на Рождество, но релиз его по-прежнему безымянной картины передвинут на неопределенный срок. Тем не менее совсем без подарков своих фанатов он не оставил, спродюсировав в 2025-м «Тот самый» — замечательный фильм ужасов про оккультную подноготную мира американского футбола.

Юный квотербек Кэмерон Кэйд (Тайрик Уизерс) рвется в профессиональную лигу — во многом, чтобы выполнить завет безвременно ушедшего папы, жизнь положившего, чтобы сынок бегал по полю, стиснув продолговатый мячик. Накануне решающего матча Кэйду проламывает голову неизвестный, но травма лишь взвинчивает ставки. Едва оправившись, он получает приглашение своего кумира Исайи Уайта (Марлон Уэйанс), который готов сам тренировать перспективного новичка.

Кэмерон не предполагает, что тренировки будут включать странные инъекции, нападение бесноватых фанатов, кровавые ритуалы и бывшую музу Канье Уэста Джулию Фокс.

«Тот самый» компенсирует недостаток изощренности, свойственной авторским проектам Пила, увлекательной и выразительной хроникой превращения спортивной злости в животную ярость. В этом фильме больше показано, чем сказано, а его авторы настолько уверены в себе, что на постере хвастают буквально финальным кадром.

«Большое смелое красивое путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey), режиссер Когонада

Сара (Марго Робби) и Дэвид (Колин Фаррелл) независимо друг от друга берут автомобили в одном и том же — явно магическом — прокате, которым заправляют Кевин Клайн и Фиби Уоллер-Бридж. Машины нужны, чтобы поехать на свадьбу к общим друзьям. Предстоящее там знакомство друг с другом перевернет и свяжет их жизни. Для верности в оба автомобиля встроен одушевленный (судя про всему) GPS-навигатор, который знает, как добраться до дверей, ведущих в ключевые эпизоды из прошлого обоих путешественников.

Американский режиссер с корейскими корнями, предпочитающий использовать вместо имени псевдоним Когонада, прославился как видеоэссеист — так что каждый его фильм есть соблазн трактовать с киноманской точки зрения. Сам Когонада этому сопротивляется, предпочитая разрабатывать собственную манеру и не гнушаясь ставить в тупик поверхностных зрителей. Его прошлая лента «После Янга» собрала восторженную критику, а «Большое смелое красивое путешествие», напротив, оказалось наименее успешным в карьере. Однако есть некоторые основания полагать, что это кино, что называется, на долгую память. Озадачиться тут и, правда, есть чем: это мюзикл, в котором почти нет песен, и романтическая комедия с акцентом на первом слове и без единого явного гэга. Впрочем, погружение в этот по-хорошему отмороженный мир обеспечивает дуэт актеров, фильмы с каждым из которых в принципе можно не пропускать.

«Бугония» (Bugonia), режиссер Йоргос Лантимос

«Бугония» — третий фильм Йоргоса Лантимоса за три года, первый ремейк в его славной карьере и последняя работа перед уже анонсированным режиссером творческим отпуском. На этот проект, основанный на корейском фильме «Спасти зеленую планету», греческий постановщик пришел в качестве приглашенного автора. Это обстоятельство будто бы подарило ему легкость, которой не хватало захваленным «Бедным-несчастным», «Видам доброты» и «Фаворитке» — прошлым плодам сотрудничества Йоргоса с актрисой Эммой Стоун.

На этот раз Лантимос отвел голливудской звезде роль главы крупной корпорации Мишель Фуллер, которую вдруг похищают пасечник-параноик Тедди (Джесси Племонс) и его простодушный кузен Дон (Эйдан Делбис). Заговорщики бреют женщину налысо и запирают в подвале. Тедди совершенно убежден, что Мишель — резидент внеземной цивилизации, которая собирается поработить человечество.

«Бугония» — смешное и способное удивлять кино, которое при этом прямо проговаривает эсхатологические страхи, так или иначе мелькающие в поп-культуре последних лет.

С другой стороны, не было сомнений, что именно Лантимос окажется тем, кто не испугается конца света и заставит своих верных зрителей посмотреть на его последствия достаточно внимательно.

«Кельн’75» (Köln 75), режиссер Идо Флюк

Запись импровизационного концерта великого пианиста Кита Джарретта в Кельнском оперном театре — моментальная классика и абсолютный чемпион продаж среди альбомов, на которых звучит одно фортепиано. В основе фильма «Кельн’75» лежит — авантюрная, иначе и не скажешь — история организации этого выступления, которая действительно вполне заслуживает отдельного разговора.

Центральным персонажем прозорливо выбран не сам Джарретт, а совсем юная энтузиастка Вера Брандес (Мала Эмде), которая и несет ответственность за то, что легендарное выступление состоялось, несмотря на многочисленные препятствия. Джарретт остается нелюдимым и ершистым, принципиально непроницаемым гением. Вера же, напротив, становится проводницей в мир немецких семидесятых, озвученных не только электричеством Майлза Дэвиса, но и шаманским краутроком CAN. Особенно ценно, что режиссеру хватает такта и мудрости сосредоточиться на сюжете о рождении шедевра — для увлекательного и бойкого кино настолько удачно найденной истории оказывается вполне достаточно.

«Стив» (Steve), режиссер Тим Милантс

Незаметный герой этого киносезона — литератор Макс Портер, который пришел к собственному писательству после работы редактором и агентом для других авторов. Видимо, этим обусловлена и толерантность к чужому вмешательству, которая принесла Портеру сразу два появления в титрах ярких проектов 2025 года. «Стив» — первый из них, а второй — «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем, экранизация книги Портера «Скорбь это существо с перьями». Ранее в спектакле по этому тексту главную роль сыграл Киллиан Мерфи. И когда писатель дал актеру прочесть свой роман «Шай», Мерфи был покорен — и тут же вписался играть в получившей название «Стив» экранизации главную роль.

Постановщиком стал Тим Милантс, с которым Мерфи уже работал на «Мелочах жизни». «Стив» — более камерное, даже классицистское произведение. Один день в школе для трудных подростков, которую вот-вот закроют, здесь показан глазами слетающего с катушек от боли в спине и нервного напряжения директора. Его зовут Стив и его как раз и играет Мерфи, который после патологической строгости «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» ищет себя в более расхристанных образах. Получается так, что глаз не оторвать. Тем более что похожий поначалу на телеспектакль «Стив» в какой-то момент приобретает психоделическую выразительность.

«Я бы тебя пнула, если бы могла (If I Had Legs I’d Kick You), режиссер Мэри Бронштейн

Муж Линды (Роуз Бирн) — капитан дальнего плавания, ушедший в рейс, ее малолетняя дочь из-за болезни питается через трубку, а у их небольшого, но все же своего собственного дома пробило крышу. Так что теперь женщина вынуждена переехать в мотель, где ей отказываются продавать вино без паспорта. Чтобы оплачивать счета, Линда вынуждена работать по специальности — то есть психотерапевтом.

Мэри Бронштейн — жена соавтора и монтажера фильмов братьев Сэфди Рональда Бронштейна. Это обстоятельство располагает к тому, чтобы трактовать ее собственную картину через призму нервных психодрам Сэфди типа «Неограненных драгоценностей». Однако у Бронштейн принципиально иная интонация, она вполне самостоятельная постановщица.

Для своего первого за 17 лет режиссерского фильма Бронштейн выбрала несомненно женскую тему, однако это не располагает к сексистским ремаркам, а лишь объясняет безупречную точность эмоциональных деталей.

«Я бы тебя пнула…» лишен ненужной сентиментальности, напротив — это очень смешное и даже утешительное кино для всякого родителя, пережившего выгорание по всем фронтам. Фильм строится преимущественно на крупных планах Роуз Бирн, которая абсолютно заслужила этот бенефис — как и приз Берлинале, к которому, хочется верить, в течение наградного сезона добавится несколько золотых статуэток.

«После охоты» (After the Hunt), режиссер Лука Гуаданьино

Подобно Йоргосу Лантимосу, Лука Гуаданьино взял энергичный вудиалленовский темп и снимает по фильму в год. В прошлом году у него вышли «Претенденты» и «Квир» с Дэниелом Крейгом, в этом — картина совсем иного толка. Речь здесь идет о драме в университетском кампусе: развязный преподаватель философии Хэнк (Эндрю Гарфилд) вроде бы превысил полномочия в отношении аспирантки Мэгги (Айо Эдебири). Теперь Хэнку грозит отмена, формально выраженная увольнением и вероятным негласным запретом на профессию. В центре режиссерского внимания — подруга и коллега Хэнка Альма (Джулия Робертс), которая разрывается между женской солидарностью, дружескими чувствами и тайнами уже из собственного прошлого.

Гуаданьино не повторяется и всякий раз находит новый способ поговорить о человеческом тщеславии и эгоизме. На сей раз это что-то среднее между сардоническим очерком нравов и корпоративным триллером, но без свойственной обоим жанрам духоты. Отчасти эта воздушность — следствие принципиального отказа быть прокурором своим героям. За неоднозначность позиции в результате чуть было не отменили самого режиссера. Однако если абстрагироваться от этического кодекса, то «После охоты», прежде всего, напоминает о том, сколько секса и тайны кроется в жизни скучных на первый взгляд ученых-гуманитариев.

«Легенды наших предков», режиссер Иван Соснин

Нюлэсмурт, Шишига, Нер-ойка — во всяком случае, после просмотра «Легенд» зритель будет знать несколько диковинных имен собственных. Сказка — важнейший жанр для экономики современного российского кино, однако большинство новоявленных сказочников предлагают лишь знакомые сюжеты с броским косметическим ремонтом. Передовик добра на большом экране, уроженец Свердловской области Иван Соснин («Далекие близкие») пошел по принципиально иному пути, обратившись к дремучей уральской мифологии.

Журналиста Антона (Александр Яценко) после очередной командировки вглубь региона начинает преследовать гигантский леший (Антон Кузнецов) — тот самый Нюлэсмурт. Никакого вреда косматое чудище не наносит, но несколько утомляет, поскольку никто, кроме Антона, его не видит. Нюлэсмурту нужно, чтобы Антон помог ему и другим сказочным существам сохраниться в народной памяти. Для этого журналисту приходится отправиться в краеведческую экспедицию на поиски диковинных монстров и собственной дочери, переживающей из-за родительского развода.

«Легенды наших предков» не пытаются поразить зрителя размахом, но это штучной выделки картина, которая вежливо указывает максимально самобытный путь развития жанра.

В конце концов, если немного покопаться в мифах и легендах, то можно наскрести и на отечественный аналог «Американских богов».

«Финикийская схема» (The Phoenician Scheme), режиссер Уэс Андерсон

Уходящий год запомнится особой фиксацией на разного рода отцовских фигурах — от Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») до Стеллана Скарсгарда («Сентиментальная ценность»). «Битва за битвой» — без сомнений, самый захваленный и значительный американский фильм года, но если выбирать сердцем, то отец (а также «папочка») года это ретро миллионер Жа Жа Корда из новой картины Уэса Андерсона «Финикийская схема».

В ее начале, пережив очередное покушение, авантюрист и бизнес-смутьян Корда (Бенисио Дель Торо) посещает небесный суд, а вернувшись на бренную землю, задумывается о сохранении наследия. Передать дела решено единственной дочери Лизл (Миа Триплтон), с которой Жа Жа и отправляется в опасное путешествие — приводить в жизнь ту самую финикийскую схему, что должна озолотить все будущие поколения семьи. Герой Дель Торо отчасти списан с покойного тестя режиссера.

Но в то же время это папа-феникс, готовый на опаленных крыльях лететь за своими чадами, не меняя саркастического выражения лица. «Финикийская схема» в свою очередь — самый энергичный (есть и авиакатастрофа, и перестрелка), собранный и теплокровный фильм Андерсона последних лет.

«Сны поездов» (Train Dreams), режиссер Клинт Бентли

Сирота, лесоруб, ровесник века — Роберт Грейниер (Джоэл Эдгертон) родился в конце XIX столетия и покинул этот мир в конце шестидесятых. Он рубил лес, строил железнодорожные мосты, побывал мужем и отцом. Большую часть жизни он провел в лесной глуши, но это не сделало его существование беднее или спокойнее. Чудес он повидал столько, сколько не снилось ни энтузиастам американской индустриализации, ни участникам лета любви. Самому же Роберту часто снились поезда.

В начале года «Сны поездов» стали хитом «Сандэнса», а после релиза на Netflix полюбились зрителям уже всего мира.

Экранизация небольшого романа Дениса Джонсона — новый фильм авторов замечательного прошлогоднего кино про тюремный театр «Синг-Синг» Клинта Бентли и Грега Куидара (он здесь выступает сценаристом). «Сны поездов» получились даже более пронзительными, а их шансы на «Оскары» оцениваются еще выше. Однако даже если эта картина обойдется без статуэток, хуже от этого она, конечно, не станет. Бентли и Куидар вновь показывают, что можно снимать трогательное кино без спекуляций и перегибов, сохраняя уважение к героям и зрителям. Ключевая особенность метода дуэта — исключительная визуальная выразительность. Образы действительно незабываемые и, что немаловажно, очень близкие русскому глазу — лесоповал, паровоз, закат, небо, самолет, девушка.