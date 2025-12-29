Кассовые сборы фильма «Злая. Часть 2» взяли новую отметку

Фильм «Злая. Часть 2» наконец-то преодолел важный рубеж — кассовые сборы картины перевалили за $ 500 млн. Этого фильму удалось достичь спустя почти два месяца нахождения в прокате.

По сюжету картины ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе и готовится к собственной свадьбе.

Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Тем временем в Universal уже начали работу над другими картинами во вселенной, однако основная «Злая» не получит продолжения в виде третьего фильма или чего-то подобного.