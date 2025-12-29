Пол Радд объяснил, почему некоторые фильмы лучше смотреть в кинотеатре

Актёр Пол Радд, сыгравший одну из главных ролей в ремейке «Анаконды» вместе с Джеком Блэком, пояснил, почему подобное кино и другое лучше смотреть в кинотеатрах, чем дома.

По словам актёра, дело в получаемых и переживаемых эмоциях.

Я вспоминаю множество замечательных фильмов, которые смотрел, например, фильм «Южный парк» в переполненном кинотеатре, это было как религиозное переживание. Я имею в виду слёзы и рыдания от смеха.

Лента повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.