Общие сборы кинотеатров в России за 2025 год составили примерно 50 млрд рублей. Об этом сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.

© Михаил Климентьев/РИА «Новости»

По ее словам, это на 10% выше показателей за 2024 год.

«Общие сборы составили 49,6 миллиарда рублей — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это рост на 10%», — отметила министр.

В этом году кинотеатры посетили примерно 116 миллионов зрителей, добавила Любимова.

До этого министр культуры заявила, что отменяя концерты российских артистов в Европе, Запад лишает своих граждан доступа к мировому культурному наследию.

Так, в июле 2025 года в Италии без объяснения причин был отменен концерт российского дирижера Валерия Гергиева без объяснения причин.

В ноябре фонд Arena di Verona сообщил, что Ильдар Абдразаков не сможет принять участие в опере «Дон Жуан» в Вероне, которая была запланирована на январь.

Концертный зал Эйндховена в Нидерландах также в ноябре сообщил об отмене запланированного на 4 декабря концерта пианистки Елизаветы Леонской. Там объяснили отмену тем, что она выступала с концертом в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.