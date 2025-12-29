Как оказалось, долгожданный третий сезон аниме «Ванпанчмен» разделили на две части: первая уже доступна, а вторую планируют выпустить в 2027 году.

Судя по всему, сюжетно новые серии выступят продолжением первой половины свежего сезона. В продолжении после трёх лет «специальных тренировок» Сайтама он стал практически неуязвимым и даже его самые могущественные противники терпят поражение после одного удара.

Премьера второго сезона аниме состоялась 9 апреля 2019 года, с тех пор создатели трудились над третьим, то есть в течение нескольких лет. К слову, третий сезон фанаты разгромили в пух и прах, отмечая, что лучше бы он вообще не выходил.