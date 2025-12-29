«Зверополис 2» стал гигантским хитом в Китае

28 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,4 млрд. Проект студии Disney продолжает занимать лидирующие строчки в мировых чартах, уступая лишь «Аватару: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона.

Сейчас «Зверополис 2» занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 году, уступая лишь китайскому мультфильму «Нэчжа 2». Интересно, что проект студии Disney также стал гигантским хитом в Китае — аудитория анимационной картины в стране превысила 100 млн человек, а сборы составляют $ 540 млн. Это первый случай со времён «Титаника», когда такой цифры удалось достичь на одном рынке.

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.