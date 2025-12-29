Первый сезон аниме «Ван-Пис» завершен спустя 26 лет

28 декабря состоялась премьера 1155-го эпизода культового аниме «Ван-Пис». В студии Toei Animation объявили, что первый сезон проекта завершён — аниме уйдёт на небольшую паузу спустя 26 лет трансляций.

Шоу вернётся уже в апреле 2026 года и перейдёт на сезонный формат, как и другие аниме-проекты. Авторы заявили, что таким образом смогут немного отдохнуть от очень высоких темпов производства и смогут перейти на более привычный для зрителей формат просмотра.

Аниме «Ван-Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов. Проект начали транслировать в 1999 году в Японии, после чего мультсериал стал большим хитом и за пределами страны.