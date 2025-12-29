«Человек, который видел медведя...»: о чем новый фильм Пьера Ришара

7 января состоится премьера фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в котором выступил известный французский актер Пьер Ришар. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Старик-отшельник Грегуар, кажется, уже полностью понял эту жизнь и изучил человеческую природу, и поэтому сбежал из мира людей и поселился в хижине, затерянной в глуши где-то на юге Франции. Его уже вряд ли чем-то можно удивить, однако случайная встреча с Мишелем — молодым человеком с синдромом Аспергера — переворачивает его жизнь с ног на голову. Мишель и Грегуар становятся друзьями на фоне любви к природе и вместе пытаются спасти огромного медведя, сбежавшего из бродячего цирка и наводящего ужас на местных жителей и представителей закона.

— Добрая история, подаренная нам Пьером Ришаром, — это классическая французская кинокомедия. <...> Для меня произведение имеет особое значение, ведь это поучительная притча о настоящих ценностях, об отношении к материальному и взаимоотношениях со старшим поколением, — рассказал экзекьютив-продюсер фильма Гавриил Гордеев.

В ролях:

Пьер Ришар;

Тими-Джой Марбо;

Густав Карверн;

Луи-До де Ленкесен;

Софи Барберо;

Патрик Ликард;

Милен Варейле;

Анни Дюперейи другие актеры.

Кто снимал:

Режиссер — Пьер Ришар;

Сценаристы — Пьер Ришар и Анна-Софи Ривьер;

Оператор — Пьер Аим;

Продюсер — Фридерик Нидермайер;

Экзекьютив продюсеры — Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев;

Сопродюсеры — Бруно Жако и Бруно Ленобль;

Художник-постановщик — Матье Меню;

Композитор — Оливье Дефе.

Интересные факты:

Новая работа 91-летнего Пьера Ришара стала его первым появлением в режиссерском кресле почти за 30 лет.Соавтором сценария вместе с Ришаром выступила Анна-Софи Ривьер, для которой этот фильм стал сценарным дебютом в кино.Экзекьютив-продюсерами картины выступили россияне Гавриил Гордеев и Иван Самохвалов, работавшие над такими сериалами, как «Лихие», «Аутсорс» и «Трасса».

