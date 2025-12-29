Топ-20 самых популярных фильмов 2025 года в России среди пиратов назвали аналитики

Чемпионат.com

Издание РБК со ссылкой на аналитиков компании F6 представила список из 20 самых скачиваемых фильмов в России в 2025 году.

Представлен список самых скачиваемых фильмов в России
© Чемпионат

Самыми популярными у отечественных пиратов оказались боевик «Опустошение», фантастика «Хищник: Планета смерти» и мелодрама «Ущелье».

Топ-20 фильмов за 2025 год по количеству пиратских копий:

  1. «Опустошение».
  2. «Хищник: Планета смерти».
  3. «Ущелье».
  4. «Кирпич».
  5. «Под прикрытием».
  6. «Франкенштейн».
  7. «Финикийская схема».
  8. «Пойман с поличным».
  9. «F1».
  10. «Компаньон».
  11. «Микки 17».
  12. «Орудия».
  13. «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
  14. «Новичок».
  15. «Мир Юрского периода: Возрождение».
  16. «Битва за битвой».
  17. «Электрический штат».
  18. «Код 3».
  19. «Чёрный чемодан».
  20. «Minecraft в кино».