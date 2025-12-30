«Триган: Наблюдая за звездами»: что известно о продолжении космического вестерна

В январе 2026 года состоится премьера аниме-сериала «Триган: Наблюдая за звездами». Это второй сезон хитового космического вестерна «Триган: Ураган», который вышел в 2023 году. Зрители увидят заключительную главу саги о Вэше Урагане — опасном преступнике, который выглядит подозрительно миролюбивым. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первом сезоне аниме, делится трейлером, сюжетом и датой выхода «Наблюдая за звездами».

Главное об аниме-сериале

Страна: Япония Оригинальное название: Trigun Stampede Студия: Orange Жанр: сёнэн, фантастика, боевик, комедия Сколько серий: 12 (1-й сезон) Длительность одной серии: 25 минут Когда вышел первый сезон: январь 2023 года Дата выхода второго сезона: январь 2026 года На каких площадках выйдет: японский телеканал TV Tokyo, стриминговый сервис Crunchyroll Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.3

«Триган: Наблюдая за звездами» (Trigun Stargaze) это не самостоятельный тайтл, а продолжение аниме-сериала «Триган: Ураган» (Trigun Stampede). В основу шоу легла одноименная манга Ясухиро Найто. Она начала выходить в середине 1990-х, а 1998 году уже обзавелась первой экранизацией (рейтинг аниме «Триган» на «Кинопоиске» — 8.1 балла).

Дата выхода

О продолжении сериала «Триган: Ураган» Нью-Йорке в середине октября.

Точную дату премьеры раскрыл трейлер, опубликованный в декабре 2025 года.

Премьера аниме «Триган: Наблюдая за звездами» состоится 10 января 2026 года

Ожидается, что во втором сезоне «Тригана» будет двенадцать эпизодов. Платформой трансляции станет стриминг Crunchyroll (обратите внимание, сервис официально не работает на территории России), новые серии будут выходить раз в неделю по субботам.

Трейлер

В марте 2025 года создатели поделились первым постером нового сезона. Дебютный тизер-трейлер к аниме-сериалу «Триган: Наблюдая за звездами» появился на YouTube-канале стриминга Crunchyroll 10 октября 2025 года.

Второй трейлер опубликовали 6 декабря 2025-го.

График выхода серий

1-я серия 10 января 2026 года

2-я серия 17 января 2026 года

3-я серия 24 января 2026 года

4-я серия 31 января 2026 года

5-я серия 7 февраля 2026 года

6-я серия 14 февраля 2026 года

7-я серия 21 февраля 2026 года

8-я серия 28 февраля 2026 года

9-я серия 7 марта 2026 года

10-я серия 14 марта 2026 года

11-я серия 21 марта 2026 года

12-я серия 28 марта 2026 года

События аниме «Триган: Ураган» и «Триган: Наблюдая за звездами» разворачиваются на недавно колонизированной людьми планете под названием Ничья земля. Это довольно странный, суровый и пустынный мир, который во многом похож на Дикий Запад. Люди, живущие на планете, получают энергию из специальных Растений.

История начинается, когда на Ничейную землю прибывают два бесстрашных журналиста — юная Мерил Страйф и прожженный жизнью Роберто Де Ниро. Репортеры хотят отыскать Вэша, которого местные жители прозвали Ураганом. Это неуловимый и крайне опасный преступник, за голову которого назначена внушительная награда.

Мерил и Роберто быстро находят Урагана — к их удивлению, гроза Ничьей земли оказывается покладистым и миролюбивым парнем. Однако вскоре до небольшого городка, где скрывается Вэш, добираются охотники за головами — Ураган вступает в бой и быстро оправдывает свое прозвище.

Что происходило дальше Вэш рассказал Мерил и Роберто, что пытается отыскать своего брата-близнеца Найвса по прозвищу «Тысяча Ножей». Именно жестокий Найвс, который ненавидит человечество и пытается его истребить, в ответе за все те ужасы, которые приписывают Урагану. А еще Найвс стал причиной крушения колонизационного флота людей, из-за чего земляне и оказались на Ничьей земле. На протяжении сезона Вэш и его спутники пытались остановить Найвса — параллельно с этим они путешествовали по планете, сражались с монстрами и головорезами. В середине пути Вэш, Мерил и Роберто познакомились с воинствующим священником Николасом Д. Вульфвудом. Николас был тайным сообщником Найвса, но в итоге перешел на сторону Вэша. Ближе к концу сезона стало известно, что Вэш и его брат — искусственно созданные существа-агрегаты, способные генерировать энергию и исцелять поврежденные Растения. В финале сезона Найвс попытался превратить все Растения в разумных гибридов и уничтожить всех людей-колонизаторов. Вэш сумел остановить Найвса — злодей (скорее всего) скончался. Еще одной жертвой сражения стал Роберто Де Ниро.

«Наблюдая за звездами» завершит историю Вэша и его товарищей. Его сюжет стартует примерно через два с половиной года после финала первого сезона. Вэш, который сохранил статус опасного преступника, живет в отдаленном поселении и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Тем временем к планете приближается новый космический корабль с Земли.

Помимо Вэша Урагана, в продолжении аниме появятся священник Николас Д. Вульфвуд, репортерша Мерил Страйф и ее новая напарница Милли Томпсон.

Обратите внимание, что сюжет аниме «Триган: Наблюдая за звездами» основан на манге «Триган» только частично. События экранизации развиваются в знакомой вселенной, но в центре сюжета оказываются новые герои, которых не было в оригинале.

Создатели и производство

Первый сезон аниме-сериала «Триган: Ураган» показывали с января по март 2023 года. Проект понравился критикам и зрителям — «Лента.ру» даже включила его в список лучших аниме-сериалов всех времен.

Новости о продолжении «Тригана» появились летом 2024 года. На фестивале Anime Expo студия Orange заявила, что приступает к работе над новым сезоном шоу. Среди других заметных проектов студии — фэнтезийная сага «Страна самоцветов» и история об антропоморфных животных под названием «Выдающиеся звери».

Отличительная фишка студии Orange — интересный визуал, не свойственный другим аниме. В его основе — сочетание классической плоской рисовки и более объемной 3D-графики

К работе над продолжением «Тригана» вернулась практически вся команда, работавшая над первым сезоном.

Режиссером второго сезона стал Масако Сато («Волейбол!!», «Золотая пора»), а разработкой сценария занялся Казуюки Фудеясу («Рубеж Шангри-Ла», «О моем перерождении в слизь»). За дизайн персонажей отвечал Киётака Осияма («Космический Денди», «Оглянись»), а за главную музыкальную тему сериала — группа FOMARE и певица Ano.