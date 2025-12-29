Что известно об экранизации хитовой книги-медитации «К себе нежно»

Весной 2026 в российский прокат выйдет фильм «К себе нежно». Это киноадаптация ультрапопулярной нон-фикшн-книги, которая вот уже пять лет не покидает топ самой покупаемой в России литературы. Сюжет фильма придумала сценаристка «Холопа», за режиссуру отвечает автор «Бывших», а автор оригинальной книги принимает активное участие в производстве. «Лента.ру» рассказывает, каким будет сюжет романтической комедии «К себе нежно», когда она выйдет и кто сыграет в ней главные роли.

В основу фильма лег одноименный бестселлер белорусской писательницы Ольги Примаченко (полное название — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»). Это произведение в жанре нон-фикшн вышло в 2020 году — с тех пор оно четыре раза подряд становилось самым продаваемым в России. В 2025 году книга Примаченко опустилась на пятую строчку в рейтинге популярности — по данным издательства «Эксмо», за год было продано 125 тысяч копий.

Дата выхода

Первые новости о фильме по книге «К себе нежно» появились осенью 2023 года. Точную дату выхода картины раскрыли в первом тизер-трейлере, который вышел осенью 2025-го.

Премьера фильма «К себе нежно» состоится 2 апреля 2026 года

За прокат картины отвечает «Атмосфер кино» — эта компания показала на большом экране мрачного «Кентавра» с Юрой Борисовым, резонансных «Мастера и Маргариту» и полнометражное продолжение новых «Папиных дочек».

Через некоторое время после кинотеатрального релиза фильм появится на стриминговом сервисе «Кинопоиск HD». По данным «Кинопоиска», выхода фильма ждет почти 300 тысяч человек (это больше, чем у второго «Чебурашки» и фильма «Король и Шут. Навсегда», вместе взятых). Дата онлайн-премьеры не раскрывается.

Трейлер

Первый тизер-трейлер к фильму «К себе нежно» представили 6 ноября 2025 года.

Сюжет

Фильм «К себе нежно» расскажет историю хирурга-отоларинголога Нади (Карина Разумовская). Надя лечит уши, но не слышит себя и словно бы живет на паузе. Ей сорок лет, у нее есть дочка Оливия (Алиса Конашенкова), муж Борис (Артем Ткаченко) и тотальная усталость от всего вокруг. Борис ушел из семьи два года назад, но пара так и не оформила официальный развод. Женщина до сих пор живет в квартире свекрови, проводит все время на работе и не верит, что в мире осталось место для большой и чистой любви.

Мир Нади изменится, когда она столкнется с «уроками нежности». Шесть встреч и неожиданных знакомств помогут женщине вырваться из круговорота рутины и увидеть, что ее жизнь еще очень далека от финала.

Создатели фильма «К себе нежно» описывают его жанр как «жизнеутверждающая комедия» ромком «Дневник Бриджит Джонс».

Создатели и производство

Позже стало известно, что «К себе нежно» станет первой совместной работой «Плюс Студии» и книжного издательства «Эксмо».

Детали предстоящей экранизации Дарья Грацевич, которая работала над сценариями первого и второго «Холопа», сериала «Измены» и драмы «Без меня» с Полиной Максимовой и Любовью Аксеновой. Грацевич рассказала, что создание полноценной истории, которая передаст дух нон-фикшн-книги, стало для нее интересным вызовом.

«Самой главной своей задачей я вижу сохранение интонации, смыслов и какой-то удивительно легкой, мягкой, обволакивающей атмосферы и отношения, которые эта книга транслирует», — Дарья Грацевич, сценаристка фильма «К себе нежно».

Автор оригинальной книги — писательница Ольга Примаченко — тоже приняла участие в работе над экранизацией «К себе нежно». Примаченко стала литературным консультантом: она помогала придумывать отдельные реплики для персонажей и предлагала, как сделать их мотивы более понятными.

Режиссером картины стал Иван Китаев. Он снял несколько громких сериалов о запутанной личной жизни: «Бывшие», «Открытый брак», «Опасная близость» и «Без правил»

Помимо этого, Китаев работал над сериалом «Семейный бизнес» и отечественными ситкомами нулевых-десятых («Клуб», «Универ», «Счастливы вместе»). Интересно, что «К себе нежно» станет первым полнометражным фильмом в карьере режиссера.

Операторский пост занял Максим Смирнов, снявший сериал «Урок», а в число продюсеров вошли Владимир Маслов («Топи»), Ольга Филипук («Беспринципные в Питере») и Дарья Капля («Метод 3»),

Съемки фильма «К себе нежно» стартовали в августе 2025 года. В ноябре 2025 года съемочный процесс проходил в Краснодарском крае.

Актеры и роли

Главную роль в фильме «К себе нежно» сыграла Карина Разумовская. Среди самых известных работ актрисы — сотрудница полиции Виктория Родионова из «Мажора», судья Светлана Незнамова из «Трассы» и учительница химии Ирина Крупенникова из «Хрустального».

Какие актеры сыграли в фильме «К себе нежно»

Помимо этого, в касте фильма «К себе нежно» заявлены Александра Велескевич («Майор Гром: Чумной Доктор»), Елена Махова («Магомаев») и Денис Рубин («Плагиатор»).