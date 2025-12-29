Лучшие советские новогодние фильмы

Из года в год россияне смотрят советские картины, давно ставшие символами Нового года: «Иронию судьбы», «Служебный роман» или «Кавказскую пленницу». В пересмотре одних и тех же праздничных фильмов много пользы — любимые сюжеты помогают справиться с тревогой и зарядиться праздничным настроением. «Лента.ру» публикует топ-20 лучших советских новогодних фильмов: от хитовой «Карнавальной ночи» до менее известных, но не менее интересных проектов. Возможно, именно здесь найдется фильм, который станет для кого-то новой новогодней классикой.

«Чук и Гек»

Год выхода: 1953

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Иван Лукинский

Длительность: 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

В главных ролях: Юра Чучунов, Андрей Чиликин, Дмитрий Павлов, Вера Васильева

Пронзительная черно-белая история о предновогодних приключениях двух братьев в снежной тайге. В основе — одноименный рассказ Аркадия Гайдара.

Чуку (Юра Чучунов) семь лет, а его брату Геку (Андрей Чиликин) — шесть. Мальчишки живут в Москве вместе со своей матерью (Вера Васильева), пока их отец-геолог (Дмитрий Павлов) трудится где-то в тайге. Однажды зимой москвичи решают отправиться в путешествие, чтобы повидаться с отцом и мужем.

Незадолго до отправления ребята получают загадочную телеграмму. Чук и Гек начинают ссорится из-за письма, и в итоге послание случайно улетает в окно. Напуганные братья скрывают произошедшее от матери, а когда семья прибывает в пустынный таежный поселок, их никто не встречает…

«Как рождаются тосты»

Год выхода: 1962

Жанр: комедия

Режиссер: Андрей Тутышкин

Длительность: 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

В главных ролях: Леонид Харитонов, Георгий Вицин, Алексей Грибов, Георгий Георгиу

Сатирическая короткометражка от Андрея Тутышкина — автора хитовой «Свадьбы в Малиновке». Сотрудники среднестатистического предприятия готовятся к встрече Нового года.

Трест с практически непроизносимым названием Гортопсантехочиствод охвачен праздничной суетой. Счетовод Плющ (Георгий Вицин), который к тому же руководит культкомиссией, занят крайне ответственным делом. Он должен придумать идеальный праздничный тост, который подчеркнет значимость приближающегося торжества. Другие сотрудники занимаются своими (не менее важными) делами — в суматохе все забывают об одном из клиентов Гортопсантехочиствода, которого по ошибке заперли на складе.

«Семья как семья» («Коробовы встречают Новый год»)

Год выхода: 1970

Жанр: мелодрама

Режиссер: Борис Ниренбург

Длительность: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

В главных ролях: Людмила Целиковская, Александр Граве, Евгений Карельских, Владимир Иванов

Трогательная история о семейном застолье, которая была одним из главных телесимволов Нового года до того, как «Ирония судьбы» вышла в эфир.

Самая обычная советская семья Коробовых готовится к встрече Нового года. Классические атрибуты праздника на месте: ель наряжена, мандарины и «Селедка под шубой» уже на столе. Правда, Татьяна Ивановна (Людмила Целиковская) и Николай Николаевич (Александр Гравее) сильно переживают: в этом году их повзрослевшие дети решили провести праздник в кругу друзей.

Пока пожилые родители размышляют о том, как будут встречать Новый год вдвоем, дети неожиданно возвращаются домой.

«Эта веселая планета»

Год выхода: 1973

Жанр: фантастика, мюзикл, комедия

Режиссеры: Юрий Сааков и Юрий Цветков

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

В главных ролях: Савелий Крамаров, Леонид Куравлев, Александр Вокач, Виктор Сергачев

Яркая новогодняя комедия в неожиданном для советского кинематографа жанре — научно-фантастический мюзикл.

Три пришельца из звездной системы Альфа Центавра — безэмоциональные Икс (Виктор Сергачев), Игрек (Леонид Куравлев) и Зет (Екатерина Васильева) — прибывают на Землю. Они планируют поразить землян своим внешним видом, но окружающие почему-то не обращают на них никакого внимания.

Оказывается, инопланетяне случайно попали на празднование Нового года в советском Дворце культуры, а их скафандры не сильно отличаются от остальных карнавальных костюмов. Шокированные пришельцы не знают, что делать дальше… и постепенно проникаются новогодней атмосферой.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

Год выхода: 1975

Жанр: фэнтези, мюзикл, семейный

Режиссеры: Геннадий Казанский и Игорь Усов

Длительность: 1 час 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая

Добрая сказка для всей семьи, в которой советская реальность переплетается с русскими народными сказаниями. Отдельная прелесть этого мюзикла — дикий кот Матвей в исполнении Михаила Боярского.

Младшеклассница Маша (Наталья Симонова) искренне верит в чудо и волшебство, а вот ее друг Витя (Юрий Нахратов) привык доверять только своим глазам и науке. Вите приходится поверить в магию, когда за помощью к друзьям обращается настоящий Дед Мороз (Игорь Ефимов). Волшебник переносит ребят в сказку и просит их спасти Снегурочку (Ирина Борисова) из лап жестокого Кащея Бессмертного (Николай Боярский).

Маша и Витя соглашаются помочь, а узнавший об этом Кащей отправляет на защиту сказочную нечисть: кота Матвея (Михаил Боярский), Лешего (Георгий Штиль) и Бабу-Ягу (Валентина Кособуцкая).

«Старый Новый год»

Год выхода: 1980

Жанр: комедия

Режиссеры: Наум Ардашников и Олег Ефремов

Длительность: 2 часа 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

В главных ролях: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ксения Минина, Георгий Бурков

Сатирическая комедия о жильцах советской новостройки, которые отмечают старый Новый год.

Недавно заселенный дом практически готов к празднику — уже скоро наступит старый Новый год. Праздничная атмосфера не радует Петра Себейкина (Вячеслав Невинный). Он упорно работал, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше, а в итоге столкнулся с завистью и осуждением. В квартире интеллигентных Полуорловых тоже не все гладко. Вернувшийся с работы глава семьи Петр Полуорлов (Александр Калягин) чувствует, что материальные блага — это не то, ради чего стоит жить.

В итоге разочарованные мужчины уходят из квартир вместе со своими друзьями. Судьба в лице подвыпившего соседа Ивана Адамыча (Евгений Евстигнеев) сводит героев в одной бане.

«Глубокие родственники»

Год выхода: 1980

Жанр: комедия

Режиссер: Сергей Ашкенази

Длительность: 23 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

В главных ролях: Татьяна Васильева, Елена Коренева, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев

Короткометражная романтическая комедия с обаятельным Леонидом Куравлевым (Жорж Милославский из «Ивана Васильевича»).

Толик (Леонид Куравлев) и Лена (Татьяна Васильева) уже давно не испытывают друг к другу прежних чувств. Да, их брак прошел через многое, но сейчас оба супруга тайно влюблены совсем в других людей. Лене нравится друг Толика Юрик (Юрий Богатырев), а сам Толик уже давно засматривается на красавицу Веру (Елена Коренева). Новогодняя ночь приближается, и семейная пара решает наконец поговорить о своих отношениях.

«Ледяная внучка»

Год выхода: 1980

Жанр: фэнтези, для всей семьи

Режиссер: Борис Рыцарев

Длительность: 1 час 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

В главных ролях: Светлана Орлова, Андрей Градов, Людмила Шагалова, Борис Сабуров

Добрая фэнтези-история для всей семьи. В основу фильма легла русская народная сказка о Снегурочке.

Юная Снегурочка (Светлана Орлова) — одна из волшебных внучек Царя зимы — влюбилась в простого гончара по имени Гридя (Андрей Градов). Ее любовь была настолько сильна, что Снегурочка превратилась в обычную девушку Любашу и попала в мир людей. Красавица Любаша сразу же приглянулась коварному князю — он обманом заманил девушку к себе в хоромы и твердо решил взять ее в жены…

«Чародеи»

Год выхода: 1982

Жанр: фэнтези, мюзикл, комедия, мелодрама

Режиссер: Константин Бромберг

Длительность: 2 часа 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт

Фантастический мюзикл, в основу которого частично легла сказочная повесть братьев Стругацких. Блестящий актерский состав и песни, ставшие народными хитами.

В сказочном городе Китежград находится особенное заведение — Научный Универсальный Институт Необыкновенных Услуг, или просто НУИНУ. Здесь работают уникальные сотрудники — ученые-волшебники, которые без устали трудятся над созданием новых магических артефактов. Одну из разработок — настоящую волшебную палочку (она же «ВП») — планируют представить накануне Нового года.

Перед презентацией ВП в институте начинается опасная подковерная игра — жертвой махинаций становится одна из сотрудниц НУИНУ, красавица Алена (Александра Яковлева). Спасти девушку может только ее возлюбленный — простой парень из Москвы Ваня (Александр Абдулов).

«Детский мир»

Год выхода: 1982

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Валерий Кремнев

Длительность: 1 час 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Гундарева, Ярослав Есиновский, Валерий Золотухин

Теплая история о любви, которая разгорается среди предновогодней суеты.

Немолодой ювелир Михаил (Донатас Банионис) влюблен в замечательную Людмилу (Наталья Гундарева). Женщина в одиночку воспитывает чувствительного и часто болеющего Юру (Ярослав Есиновский). Несмотря на свои чувства, она не спешит отвечать Михаилу взаимностью — ей нужен мужчина, способный взять на себя ответственность за ребенка.

Юра мечтает об особенном новогоднем подарке — игре, которую ему должны передать волшебные гномы. Поиск презента в Москве 31 декабря превращается в настоящее испытание, но Михаил готов на все, чтобы порадовать сына своей любимой женщины.

«Снегурочку вызывали?»

Год выхода: 1985

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Валентин Морозов

Длительность: 1 час 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

В главных ролях: Ирина Алферова, Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Иван Краско

Новогодняя мелодрама с Владимиром Меньшовым и Ириной Алферовой.

Ленинград, вот-вот наступит 1986 год. Симпатичная и одинокая актриса Светлана Нечаева (Ирина Алферова) подрабатывает Снегурочкой в фирме добрых услуг, но ее коллега Дед Мороз внезапно заболевает.

Водитель микроавтобуса Александр Серегин (Владимир Меньшов) соглашается подменить выбывшего из строя актера и на удивление быстро вживается в роль Деда Мороза. Новоиспеченный волшебник и опытная Снегурочка приступают к работе — им нужно принести новогоднее чудо в квартиры очень разных людей.

Новогодняя классика

В этот список вошли советские фильмы, которые каждый год попадают в предновогоднюю телепрограмму. Без этих картин уже сложно представить 31 декабря — хотя сюжет этих фильмов далеко не всегда хоть как-то связан с праздником. На всякий случай напоминаем о главных советских хитах, которые принято смотреть в канун Нового года.

Самые известные новогодние фильмы