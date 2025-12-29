Лучшие советские новогодние фильмы: топ-20 картин для создания праздничного настроения

Lenta.ru

Из года в год россияне смотрят советские картины, давно ставшие символами Нового года: «Иронию судьбы», «Служебный роман» или «Кавказскую пленницу». В пересмотре одних и тех же праздничных фильмов много пользы — любимые сюжеты помогают справиться с тревогой и зарядиться праздничным настроением. «Лента.ру» публикует топ-20 лучших советских новогодних фильмов: от хитовой «Карнавальной ночи» до менее известных, но не менее интересных проектов. Возможно, именно здесь найдется фильм, который станет для кого-то новой новогодней классикой.

Лучшие советские новогодние фильмы
«Чук и Гек»

  • Год выхода: 1953
  • Жанр: драма, комедия
  • Режиссер: Иван Лукинский
  • Длительность: 48 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
  • В главных ролях: Юра Чучунов, Андрей Чиликин, Дмитрий Павлов, Вера Васильева

Пронзительная черно-белая история о предновогодних приключениях двух братьев в снежной тайге. В основе — одноименный рассказ Аркадия Гайдара.

Чуку (Юра Чучунов) семь лет, а его брату Геку (Андрей Чиликин) — шесть. Мальчишки живут в Москве вместе со своей матерью (Вера Васильева), пока их отец-геолог (Дмитрий Павлов) трудится где-то в тайге. Однажды зимой москвичи решают отправиться в путешествие, чтобы повидаться с отцом и мужем.

Незадолго до отправления ребята получают загадочную телеграмму. Чук и Гек начинают ссорится из-за письма, и в итоге послание случайно улетает в окно. Напуганные братья скрывают произошедшее от матери, а когда семья прибывает в пустынный таежный поселок, их никто не встречает…

«Как рождаются тосты»

  • Год выхода: 1962
  • Жанр: комедия
  • Режиссер: Андрей Тутышкин
  • Длительность: 34 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8
  • В главных ролях: Леонид Харитонов, Георгий Вицин, Алексей Грибов, Георгий Георгиу

Сатирическая короткометражка от Андрея Тутышкина — автора хитовой «Свадьбы в Малиновке». Сотрудники среднестатистического предприятия готовятся к встрече Нового года.

Трест с практически непроизносимым названием Гортопсантехочиствод охвачен праздничной суетой. Счетовод Плющ (Георгий Вицин), который к тому же руководит культкомиссией, занят крайне ответственным делом. Он должен придумать идеальный праздничный тост, который подчеркнет значимость приближающегося торжества. Другие сотрудники занимаются своими (не менее важными) делами — в суматохе все забывают об одном из клиентов Гортопсантехочиствода, которого по ошибке заперли на складе.

«Семья как семья» («Коробовы встречают Новый год»)

  • Год выхода: 1970
  • Жанр: мелодрама
  • Режиссер: Борис Ниренбург
  • Длительность: 1 час 10 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8
  • В главных ролях: Людмила Целиковская, Александр Граве, Евгений Карельских, Владимир Иванов

Трогательная история о семейном застолье, которая была одним из главных телесимволов Нового года до того, как «Ирония судьбы» вышла в эфир.

Самая обычная советская семья Коробовых готовится к встрече Нового года. Классические атрибуты праздника на месте: ель наряжена, мандарины и «Селедка под шубой» уже на столе. Правда, Татьяна Ивановна (Людмила Целиковская) и Николай Николаевич (Александр Гравее) сильно переживают: в этом году их повзрослевшие дети решили провести праздник в кругу друзей.

Пока пожилые родители размышляют о том, как будут встречать Новый год вдвоем, дети неожиданно возвращаются домой.

«Эта веселая планета»

  • Год выхода: 1973
  • Жанр: фантастика, мюзикл, комедия
  • Режиссеры: Юрий Сааков и Юрий Цветков
  • Длительность: 1 час 34 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7
  • В главных ролях: Савелий Крамаров, Леонид Куравлев, Александр Вокач, Виктор Сергачев

Яркая новогодняя комедия в неожиданном для советского кинематографа жанре — научно-фантастический мюзикл.

Три пришельца из звездной системы Альфа Центавра — безэмоциональные Икс (Виктор Сергачев), Игрек (Леонид Куравлев) и Зет (Екатерина Васильева) — прибывают на Землю. Они планируют поразить землян своим внешним видом, но окружающие почему-то не обращают на них никакого внимания.

Оказывается, инопланетяне случайно попали на празднование Нового года в советском Дворце культуры, а их скафандры не сильно отличаются от остальных карнавальных костюмов. Шокированные пришельцы не знают, что делать дальше… и постепенно проникаются новогодней атмосферой.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

  • Год выхода: 1975
  • Жанр: фэнтези, мюзикл, семейный
  • Режиссеры: Геннадий Казанский и Игорь Усов
  • Длительность: 1 час 11 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0
  • В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая

Добрая сказка для всей семьи, в которой советская реальность переплетается с русскими народными сказаниями. Отдельная прелесть этого мюзикла — дикий кот Матвей в исполнении Михаила Боярского.

Младшеклассница Маша (Наталья Симонова) искренне верит в чудо и волшебство, а вот ее друг Витя (Юрий Нахратов) привык доверять только своим глазам и науке. Вите приходится поверить в магию, когда за помощью к друзьям обращается настоящий Дед Мороз (Игорь Ефимов). Волшебник переносит ребят в сказку и просит их спасти Снегурочку (Ирина Борисова) из лап жестокого Кащея Бессмертного (Николай Боярский).

Маша и Витя соглашаются помочь, а узнавший об этом Кащей отправляет на защиту сказочную нечисть: кота Матвея (Михаил Боярский), Лешего (Георгий Штиль) и Бабу-Ягу (Валентина Кособуцкая).

«Старый Новый год»

  • Год выхода: 1980
  • Жанр: комедия
  • Режиссеры: Наум Ардашников и Олег Ефремов
  • Длительность: 2 часа 18 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
  • В главных ролях: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ксения Минина, Георгий Бурков

Сатирическая комедия о жильцах советской новостройки, которые отмечают старый Новый год.

Недавно заселенный дом практически готов к празднику — уже скоро наступит старый Новый год. Праздничная атмосфера не радует Петра Себейкина (Вячеслав Невинный). Он упорно работал, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше, а в итоге столкнулся с завистью и осуждением. В квартире интеллигентных Полуорловых тоже не все гладко. Вернувшийся с работы глава семьи Петр Полуорлов (Александр Калягин) чувствует, что материальные блага — это не то, ради чего стоит жить.

В итоге разочарованные мужчины уходят из квартир вместе со своими друзьями. Судьба в лице подвыпившего соседа Ивана Адамыча (Евгений Евстигнеев) сводит героев в одной бане.

«Глубокие родственники»

  • Год выхода: 1980
  • Жанр: комедия
  • Режиссер: Сергей Ашкенази
  • Длительность: 23 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3
  • В главных ролях: Татьяна Васильева, Елена Коренева, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев

Короткометражная романтическая комедия с обаятельным Леонидом Куравлевым (Жорж Милославский из «Ивана Васильевича»).

Толик (Леонид Куравлев) и Лена (Татьяна Васильева) уже давно не испытывают друг к другу прежних чувств. Да, их брак прошел через многое, но сейчас оба супруга тайно влюблены совсем в других людей. Лене нравится друг Толика Юрик (Юрий Богатырев), а сам Толик уже давно засматривается на красавицу Веру (Елена Коренева). Новогодняя ночь приближается, и семейная пара решает наконец поговорить о своих отношениях.

«Ледяная внучка»

  • Год выхода: 1980
  • Жанр: фэнтези, для всей семьи
  • Режиссер: Борис Рыцарев
  • Длительность: 1 час 13 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9
  • В главных ролях: Светлана Орлова, Андрей Градов, Людмила Шагалова, Борис Сабуров

Добрая фэнтези-история для всей семьи. В основу фильма легла русская народная сказка о Снегурочке.

Юная Снегурочка (Светлана Орлова) — одна из волшебных внучек Царя зимы — влюбилась в простого гончара по имени Гридя (Андрей Градов). Ее любовь была настолько сильна, что Снегурочка превратилась в обычную девушку Любашу и попала в мир людей. Красавица Любаша сразу же приглянулась коварному князю — он обманом заманил девушку к себе в хоромы и твердо решил взять ее в жены…

«Чародеи»

  • Год выхода: 1982
  • Жанр: фэнтези, мюзикл, комедия, мелодрама
  • Режиссер: Константин Бромберг
  • Длительность: 2 часа 27 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0
  • В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт

Фантастический мюзикл, в основу которого частично легла сказочная повесть братьев Стругацких. Блестящий актерский состав и песни, ставшие народными хитами.

В сказочном городе Китежград находится особенное заведение — Научный Универсальный Институт Необыкновенных Услуг, или просто НУИНУ. Здесь работают уникальные сотрудники — ученые-волшебники, которые без устали трудятся над созданием новых магических артефактов. Одну из разработок — настоящую волшебную палочку (она же «ВП») — планируют представить накануне Нового года.

Перед презентацией ВП в институте начинается опасная подковерная игра — жертвой махинаций становится одна из сотрудниц НУИНУ, красавица Алена (Александра Яковлева). Спасти девушку может только ее возлюбленный — простой парень из Москвы Ваня (Александр Абдулов).

«Детский мир»

  • Год выхода: 1982
  • Жанр: комедия, мелодрама
  • Режиссер: Валерий Кремнев
  • Длительность: 1 час 18 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5
  • В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Гундарева, Ярослав Есиновский, Валерий Золотухин

Теплая история о любви, которая разгорается среди предновогодней суеты.

Немолодой ювелир Михаил (Донатас Банионис) влюблен в замечательную Людмилу (Наталья Гундарева). Женщина в одиночку воспитывает чувствительного и часто болеющего Юру (Ярослав Есиновский). Несмотря на свои чувства, она не спешит отвечать Михаилу взаимностью — ей нужен мужчина, способный взять на себя ответственность за ребенка.

Юра мечтает об особенном новогоднем подарке — игре, которую ему должны передать волшебные гномы. Поиск презента в Москве 31 декабря превращается в настоящее испытание, но Михаил готов на все, чтобы порадовать сына своей любимой женщины.

«Снегурочку вызывали?»

Год выхода: 1985

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Валентин Морозов

Длительность: 1 час 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

В главных ролях: Ирина Алферова, Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Иван Краско

Новогодняя мелодрама с Владимиром Меньшовым и Ириной Алферовой.

Ленинград, вот-вот наступит 1986 год. Симпатичная и одинокая актриса Светлана Нечаева (Ирина Алферова) подрабатывает Снегурочкой в фирме добрых услуг, но ее коллега Дед Мороз внезапно заболевает.

Водитель микроавтобуса Александр Серегин (Владимир Меньшов) соглашается подменить выбывшего из строя актера и на удивление быстро вживается в роль Деда Мороза. Новоиспеченный волшебник и опытная Снегурочка приступают к работе — им нужно принести новогоднее чудо в квартиры очень разных людей.

Новогодняя классика

В этот список вошли советские фильмы, которые каждый год попадают в предновогоднюю телепрограмму. Без этих картин уже сложно представить 31 декабря — хотя сюжет этих фильмов далеко не всегда хоть как-то связан с праздником. На всякий случай напоминаем о главных советских хитах, которые принято смотреть в канун Нового года.

Самые известные новогодние фильмы

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — знаменитая экранная адаптация гоголевской «Ночи перед Рождеством». Чтобы доказать невесте свою любовь, кузнец Вакула (Юрий Тавров) отправляется на поиски царских черевичек и вступает в бой с настоящим Чертом (Георгий Милляр).
  • «Джентльмены удачи» (1971) — милиция внедрят детсадовского воспитателя Трошкина (Евгений Леонов) в банду воров. Причина крайне проста: Трошкин очень сильно похож на серьезного бандита по кличке Доцент. Доцент украл золотой шлем, принадлежавший Македонскому, а добродушный Трошкин — единственный, кто может найти и вернуть похищенное.
  • «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — гениальное изобретение инженера Шурика (Александр Демьяненко) открывает портал между обычной советской квартирой и царскими палатами XVI века. Пока царь Иван Грозный (Юрий Яковлев) изучает советскую Москву, его двойник-пенсионер из будущего пытается удержаться на троне.
  • «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975) — после традиционного предновогоднего похода в баню москвич Женя Лукашин (Андрей Мягков) просыпается у себя дома. В его квартире почему-то находится девушка Надя (Барбара Брыльска). Надя заявляет, что это ее квартира, а за окном не Москва, а Ленинград.
  • «Кавказская пленница» (1966) — где-то в горах Кавказа студент и фанат местного фольклора Шурик (Александр Демьяненко) спасает юную красавицу Нину (Наталья Варлей), которую хотят насильно выдать замуж. Соперники Шурика — легендарные Трус, Балбес и Бывалый в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
  • «Карнавальная ночь» (1956) — музыкальная комедия о подготовке к новогоднему балу. Молодые сотрудники ДК пытаются обхитрить своего занудного начальника и провести яркое торжество по случаю Нового года. Режиссерский дебют Эльдара Рязанова, где впервые прозвучала песня «Пять минут».
  • «Морозко» (1964) — волшебный детский фильм, в основу которого лег знакомый сказочный сюжет. Из-за своей жестокой мачехи трудолюбивая красавица Настенька (Наталья Седых) оказывается в зимнем лесу и встречает волшебника Морозко (Александр Хвыля). На поиски Настеньки отправляется простой парень Иван (Эдуард Изотов).
  • «Снежная королева» (1966) — удачная экранизация сказочной пьесы Евгения Шварца. Храбрая девочка Герда (Елена Проклова) спасает своего друга Кая (Слава Цюпа), которого похитила жестокая Снежная Королева (Наталья Климова).
  • «Служебный роман» (1977) — скромному отцу-одиночке Анатолию Новосельцеву (Андрей Мягков) очень нужно повышение. Прислушавшись к совету коллеги, Новосельцев решается на опасную авантюру — пытается ухаживать за своей строгой начальницей, которую за глаза зовут мымрой.
