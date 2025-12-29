Самые ожидаемые дорамы 2026 года

Летом 2025 года завершилась «Игра в кальмара» — остросюжетный сериал, запустивший новую волну популярности сериалов из Южной Кореи. 2026 год подарит поклонникам дорам (общее название для сериалов, произведенных в Восточной Азии) немало интересных релизов. «Лента.ру» публикует топ-25 самых ожидаемых релизов 2026 года. В подборку попали максимально разные шоу из Южной Кореи и Китая — от мрачных детективных триллеров до масштабных фэнтезийных мелодрам.

Корейские

«Судья Ли Хан-ён» / «Возвращение судьи»

Оригинальное название: Pansa I Hanyeong

Жанр: криминальная драма, фантастика

Режиссеры: Ли Джэ-джин и Пак Ми-ён

Дата выхода: 2 января 2026 года

Сколько серий: 14 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Чи Сон, Пак Хи-сун, Вон Джин-а, Тхэ Вон-сок

Коррумпированный судья пытается перезапустить свою карьеру и жизнь.

Чтобы подняться по карьерной лестнице, судья Ли Хан-ён (Чи Сон) часто нарушал правила: он брал взятки, участвовал в мошеннических схемах и даже взял в жены дочь владельца крупной юридической компании.

Когда Хан-ён понял, что зашел слишком далеко, он внезапно перенесся на десять лет в прошлое и получил шанс все исправить. Судья твердо решил бороться с несправедливостью. Союзницей Хан-ёна стала молодая и очень принципиальная прокурор Ким Джин-а (Вон Джин-а), а его главным соперником — влиятельный судья Кан Син-джин (Пак Хи-сун).

«Моя любимая воровка»

Оригинальное название: Eunaehaneun dojeoknima

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Хам Ён-голь

Дата выхода: 3 января 2026 года

Сколько серий: 16 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Нам Джи-хён, Мун Сан-мин, Хон Мин-ги, Хан Со-ын

Костюмированная романтическая комедия. Благородная воровка пытается скрыться от преследующего ее принца.

Юная Хон Ын-джу (Нам Джи-хён) — опасная воровка, которая тщательно скрывает свою личность от многочисленных преследователей. Девушка, рожденная матерью-рабыней, отчаянно сражается за справедливость: она крадет деньги у богачей и отдает их нуждающимся.

Поиском опасного вора занимается Ли Ёль (Мун Сан-мин) — отважный принц, который просто обожает детективные загадки. Однажды Ли Ёль встречает Хон Ын-джу и с первого взгляда влюбляется в нее. Принц не подозревает, что Ын-джу — тот самый опасный преступник, на которого он ведет охоту.

«Весенняя лихорадка»

Оригинальное название: Seupeuring pibeo

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Пак Вон-гук

Дата выхода: 5 января 2026 года

Сколько серий: 12 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Ан Бо-хён, Ли Джу-бин, Чха Со-вон, Чо Джун-ён

Романтическая история о ранимой школьной учительнице, которая влюбляется в опасного бандита.

Красавица Юн Бом (Ли Джу-бин) оставила шумный Сеул и перебралась в тихий городок Синсу, чтобы начать новую жизнь. Она устроилась на работу в местную школу и вскоре познакомилась с Соном Джэ-гю (Ан Бо-хён) — дядей одного из учеников и, по совместительству, бандитом, чьи выходки затрагивают весь город.

Со временем Юн Бом стала догадываться, что за маской грубого и сурового Джэ-гю скрывается обаятельный и заботливый мужчина.

«С сегодняшнего дня я человек» / «Человек с сегодняшнего дня»

Оригинальное название: Oneulbuteo inganimnida

Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама

Режиссер: Ким Джон-гвон

Дата выхода: 16 января 2026 года

Сколько серий: 12 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Ким Хе-юн, Пак Соломон, Ли Щи-у, Чан Дон-джу

Фэнтезийная мелодрама о бессмертной девушке, которая влюбилась в простого смертного.

Молодая Ын-хо (Ким Хе-юн) — сказочно красивая девушка. Никто не знает, что за очаровательной внешностью скрывается кумихо (девятихвостая лиса из южнокорейского фольклора, способна принимать человеческий облик).

В отличие от других мистических созданий, Ын-хо наслаждается своей беззаботной жизнью, вечной молодостью и не планирует становиться человеком. Все меняется, когда кумихо сталкивается с Кан Щи-ёлем (Пак Соломон) — именитым футболистом из зарубежной команды.

«Твое лучшее время»

Оригинальное название: Chanranhan neoui gyejeole

Жанр: мелодрама

Режиссеры: Чон Сан-хи и Ким Ён-джэ

Дата выхода: февраль 2026 года

Сколько серий: 12 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Ли Сон-гён и Чхэ Джон-хёп

Трогательная история о мужчине, который теряет все, и женщине, которая становится его спасительницей.

Сон У-чан (Чхэ Джон-хёп) — яркий и позитивный художник-аниматор, который работает на крупную американскую студию. Только вот под маской вечно улыбающегося парня скрывается человек, который хранит много тайн.

Сон Ха-ран (Ли Сон-гён) — известный дизайнер и старшая из трех сестер. У нее уже есть хорошая репутация в индустрии — все благодаря трудолюбию и креативности. Девушка легко находит общий язык с окружающими, но боится выстраивать по-настоящему глубокие отношения.

«Как стать домовладельцем в Корее»

Оригинальное название: Daehanmingukeseo geonmulju doeneun beop

Жанр: комедия, криминальный триллер

Режиссер: Лим Пхиль-сон

Дата выхода: 14 марта 2026 года

Сколько серий: 12 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Ха Джон-у, Лим Су-джон, Ким Джун-хан, Кристал Чон

Сумасшедшая криминальная история о человеке, который готов на все ради своего дела и семьи.

Ги Су-чжон (Ха Джон-у) — предприниматель, который сдает в аренду жилые помещения. Дела у Су-чжона идут неважно: из-за долгов его дом вот-вот выставят на торги. Чтобы спасти свой бизнес, арендодатель решается на опасную авантюру, которую предлагает его знакомый Мин Хваль-сон (Ким Джун-хан). Мужчины используют пустой этаж здания, чтобы устроить фейковое похищение.

По нелепой случайности инсценировка перерастает в настоящее преступление. Ситуация накаляется до предела, но Су-чжон не боится отступить и потерять все.

«50-летние профи» / «Профи за пятьдесят»

Оригинальное название: Osippeuro

Жанр: комедия, боевик, экшен

Режиссер: Хан Дон-хва

Дата выхода: май 2026 года

Сколько серий: 10 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Щин Ха-гюн, О Джон-сэ, Хо Сон-тхэ

Комичная история о трех мужчинах средних лет, которые с годами растеряли свое влияние. Проходит время, и повзрослевшим героям приходится вернуться в большую игру.

Чон Хо-мён (Щин Ха-гюн) — отставной агент южнокорейской разведки. Когда-то он умел буквально растворяться в толпе, а сейчас потерял форму и не знает, что делать со своим будущим. Бывший северокорейский оперативник Бон Чже-сон (О Джон-сэ) тоже переживет кризис: страдает от депрессии и видит непонятные кошмары. Не сложилось все и у Кан Бом-рёна (Хо Сон-тхэ). Раньше он был замом главы самой опасной банды в Южной Корее, а его имя вселяло ужас в сердца людей. Сейчас он управляет небольшим круглосуточным магазином и не понимает, как вернуться к жизни, наполненной адреналином.

«Мой любимый сотрудник»

Оригинальное название: My Favourite Employee

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Режиссер: Пак Джи-хён

Дата выхода: июнь 2026 года

Сколько серий: 12

В главных ролях: Кан Хун, Юна, Ким Хе-джун, Ча У-мин

Забавная романтическая история о фанатке, которая внезапно начинает работать на своего кумира.

Молодая Нам Да-рым (Ким Хе-джун) чудом устраивается в компанию, которой руководит Ли Чан (Ча У-мин) — бывший айдол, от которого девушка просто без ума. Новая сотрудница, естественно, становится источником милых и неловких ситуаций. Особенно интересным оказывается знакомство с Каном Ха-ги (Кан Хун) — строгим бизнесменом с добрым сердцем, который сумел основать успешный стартап.

Одну из второстепенных ролей в сериале играет певица Юна из южнокорейской группы ITZY.

«Менеджер Ким»

Оригинальное название: Kim bujang

Жанр: триллер, детектив, экшен

Режиссер: Ли Сын-ён

Дата выхода: июнь 2026 года

Сколько серий: 8 серий по 1 часу

В главных ролях: Со Джи-соп, Чхве Дэ-хун, Юн Гён-хо

Напряженный триллер, в котором офисный клерк вынужденно вспоминает о своем темном прошлом.

Мистер Ким (Со Джи-соп) работает обычным менеджером в небольшом банковском отделении и в одиночку воспитывает маленькую дочь. Окружающие даже не догадываются, что в прошлом этот ничем не примечательный человек был безжалостным оперативником и работал на южнокорейские спецслужбы.

После того как неизвестные похищают дочь мистера Кима, бывший спецагент понимает, что пришло время для решительных действий. Ради спасения своей малышки Ким не остановится ни перед чем.

«Доктор Икс»

Оригинальное название: Dakteo X: hayan mapiaui sidae

Жанр: драма

Режиссер: Ли Джон-ним

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 16 серий по 1 часу 10 минут

В главных ролях: Ким Джи-вон, Ли Джон-ын, Сон Хён-джу, Ким У-сок

Нуарная медицинская драма о женщине, которая борется с несовершенством медицинской системы. Ремейк одноименного проекта из Японии.

Гу Се-джон (Ким Джи-вон) становится заведующей хирургическим отделением в Университетской больнице Гусео. Окружающие считают женщину-хирурга заносчивой и высокомерной, хоть и признают ее профессионализм. Новая сотрудница быстро начинает наводить свои порядки в охваченной коррупцией клинике. Ее главным соратником становится директор больницы Бу Сын-квон (Сон Хён-джу) — он уверен, что захолустное заведение все еще можно спасти.

Работа Се-джон и Сын-квона шокирует Пак Тэ-гёна (Ким У-сок) — молодого интерна и, по совместительству, наследника крупного медицинского бизнеса.

Какие еще дорамы из Южной Кореи стоит ждать

«Бойфренд по запросу» (Wolgannamchin) — уставшая от одиночества художница регистрируется на сайте знакомств, который обещает ей идеального партнера;

«Мисс Хон под прикрытием» (Eondeokeobeo misseu Hong) — чтобы раскрыть мошенническую схему, Хон Гым-бо из Службы финансового контроля устраивается на работу в крупную компанию под видом неопытной девушки, которая только окончила вуз;

«Можно ли перевести любовь?» (I Sarang Tongyeok Doenayo?) — талантливый переводчик, который говорит на нескольких языках, начинает работать на популярную актрису;

«Поцелуй сирены» (Seiren) — страховой агент пытается понять, чем именно опасна загадочная девушка, которая похоронила уже трех своих возлюбленных;

«Реверс» (Reverse) — после загадочной аварии девушка пытается по кусочкам собрать информацию о своей жизни и вспомнить, кому и за что она должна отомстить.

Китайские

«В погоне за нефритом»

Оригинальное название: Zhu Yu

Жанр: историческая драма, мелодрама

Режиссер: Цзэн Цинцзе

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 40 серий по 45 минут

В главных ролях: Чжан Линхэ, Тянь Сивэй, Сноу Кун, Дэн Кай

Адаптация одноименного романа китайской писательницы Туаньцзы Лайси.

Дочь мясника Фань Чан Юй (Тянь Сивэй) потеряла родителей. Чтобы обрести хоть какую-то уверенность в будущем, девушка решается на брак по расчету. Ее избранником становится Се Чжэн (Чжан Линхэ) — опальный аристократ, который вынужден скрывать свою личность. Он мечтает отомстить обидчикам и вернуть себе законный титул.

Фиктивный брак постепенно перерастает в настоящие чувства, но влюбленных разлучает война. Когда Се Чжэн уезжает, чтобы защитить свою страну и честь, Фань Чан Юй вооружается ножом для разделки мяса и отправляется следом за мужем.

«Гениальная подружка»

Оригинальное название: Genius Girlfriend

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Тянь Юйшэн

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 24

В главных ролях: Тянь Сивэй, Ху Итянь, Чжао Цзяминь, Вивьенн Тень

Гениальная Линь Чжи Ся (Тянь Сивэй) страдает от собственной прямолинейности и социальной неловкости. Все меняется, когда девочка-вундеркинд переходит в новую школу и знакомится с парнем по имени Цзян Юй Бай (Ху Итянь).

Жизнерадостный и улыбчивый юноша быстро находит общий язык с Линь и знакомит ее со своими друзьями. Благодарная девушка помогает Цзяну с учебой — постепенно парень понимает, что влюбляется в свою гениальную одноклассницу.

«И вспыхнуло пламя»

Оригинальное название: Overdo

Жанр: историческая драма, мелодрама

Режиссер: И Цзюнь

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 36 серий по 45 минут

В главных ролях: Чжан Линхэ, Ван Чужань, Фу Синьбо, Хэ Цю

Шанхай, эпоха Китайской республики. Мужун Цин И (Чжан Линхэ) перенес множество издевательств со стороны своего приемного отца и сбежал из дома. От верной смерти парня спасла Жэнь Су Су (Ван Чужань) — девушка, в которую Мужун мгновенно влюбился. Правда спасение быстро обернулась катастрофой для семьи Жэнь. Чтобы защитить родных, она инсценировала собственную смерть и покинула страну.

Через три года Жэнь вернулась на родину в новом образе: она стала невестой старшего брата Мужуна (Фу Синьбо). Только вот старые чувства не исчезли, а на пороге уже стоят новые серьезные испытания.

«Какой скандал!»

Оригинальное название: Cheng He Ti Tong

Жанр: исторический, фэнтези, детектив, мелодрама

Режиссеры: Лю Хайбо и Ван Ли

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 32 серии по 45 минут

В главных ролях: Ван Чужань, Райан Чэн, Тан Сяотянь, Ху Исюань

По пути с работы Ван Цуй Хуа (Ван Чужань) читает незатейливый исторический роман. К удивлению девушки, она случайно попадает внутрь книги — ее сознание переносится в тело одной из главных героинь. Теперь Ван Цуй Хуа должна играть роль наложницы жестокого императора и думать о том, как попасть в реальный мир.

Новоиспеченная наложница быстро понимает, что с местным императором (Райан Чэн) что-то не так. Оказывается, что в теле правителя уже больше десяти лет заперт точно такой же попаданец, как и Ван Цуй Хуа. В итоге парень и девушка решают объединить силы, чтобы победить сюжет книги и вернуться домой.

«Любовь после смерти»

Оригинальное название: Mu xu ci

Жанр: фэнтези, мелодрама

Режиссер: Цинь Цзоэ

Дата выхода: 2026 год

Сколько серий: 40 серий по 45 минут

В главных ролях: Дилраба Дилмурат, Чэнь Фэйюй, Вэй Чжэмин, Чжао Ицинь

Красочная фэнтези-сага о том, что древние духи тоже способны на настоящие чувства.

Четырехсотлетняя повелительница духов по имени Хэ Сы Мо (Дилраба Дилмурат) заключает необычную сделку с загадочным воином Дуань Сюем (Чэнь Фэйюй). Теперь судьбы вечно молодой девушки и простого смертного навсегда связаны.

Хэ Сы Мо помогает своему новому союзнику сохранять баланс между потусторонней реальностью и миром людей. Постепенно между героями разгорается запретная любовь.

Какие еще дорамы из Китая стоит ждать