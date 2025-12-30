Kion готовит проекты по мотивам "Кота в сапогах" и "Сказки о рыбаке и рыбке"

Онлайн-кинотеатр KION разрабатывает два крупных проекта по мотивам классических сказочных сюжетов - "Кот в сапогах" и "Сказка о рыбаке и рыбке". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер ON студии, креативный директор Kion Илья Бурец.

Топ-менеджмент "ON Студии": искусство продюсера — предвидеть

"Планируются две большие истории, первая - "Кот в сапогах", отсылающая к фильму "Третий лишний", второй проект - "Сказка о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина. Мы видим потенциал большого зрительского хита", - сказал Бурец.

Он отметил, что у проекта по "Коту в сапогах" планируется возрастной рейтинг "16+". Проект находится в собственном девелопменте Kion, работа над сценарием ведется с Владимиром Васильевым. Он также выступает сценаристом для проекта по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке".

Генеральный директор ON студии Максим Филатов подчеркнул, что интерес к экранизациям сказок связан с их универсальностью и культурным кодом. По его словам, произведения по мотивам сказок привлекают зрителей разных возрастов и подходят для индивидуального и семейного просмотра.