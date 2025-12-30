Трамп в постели с Сатаной и другие: лучшие сериалы 2025 года

До Нового года остается всего ничего, а значит, самое время подводить итоги уходящего 2025-го. Какой бы сферы эти итоги ни касались — экономической, политической или культурной, — в конечном счете все они повествуют об общечеловеческих трендах. Вот и индустрия сериалов в этот раз подарила нам немало грандиозных, в чем-то эскапистских, в чем-то фаталистических, но, в любом случае, безумно интересных проектов, которые нет-нет да и намекнут о чем-то очень важном. Лучшие сериалы года — в подборке «Ленты.ру».

«Смерть Банни Манро» / The Death of Bunny Munro

Экранизация романа музыканта Ника Кейва (он же — в исполнительных продюсерах) с Мэттом Смитом в главной роли рассказывает историю языкастого и падкого на страсти повесы-коммивояжера, на плечи которого после суицида жены ложится забота о единственном малолетнем сыне. К просмотру «Смерти Банни Манро» лучше морально подготовиться — только за первую серию сериал успевает вывалить на зрителя пожары, измены, похороны и прочие приметы тяжести бытия, и дальше легче не становится. Это мучительный роуд-муви под лязг звеньев семейных уз, проржавевших под проливным дождем из лжи, потаенных желаний, зависимостей и страхов, — под саундтрек из The Cure, Joy Division и, конечно, самого Ника Кейва. Если к сериальному ремейку «Алисы в городах» или «Париж, Техас» подмешать алкогольный делирий, то итоговый коктейль, вероятно, выглядел бы как-то так. Sky

«Переходный возраст» / Adolescence

Один из самых эффектных аттракционов 2025 года состоит всего из четырех эпизодов, зато каждый из них снят одним кадром — без склеек и монтажных трюков. Настоящий технический подвиг съемочной группы и завораживающая демонстрация театральных навыков актеров — от юного дебютанта Оуэна Купера, который играет обвиненного в убийстве одноклассницы 13-летнего школьника, до звезды британского кинематографа Стивена Грэма в роли его отца. Грэм же и выступил автором идеи, начитавшись британских таблоидов, а соавтором сценария стал создатель «Токсичного города» Джек Торн. Впрочем, главным достоинством «Переходного возраста», благодаря которому проект и окажется во всех итоговых рейтингах года, безусловно, остается его техническое исполнение. Netflix

«Южный парк» / South Park

Как супергерой, который приходит на помощь в самую сложную минуту, «Южный парк» вернулся на экраны, когда он был нужен больше всего, да еще и в лучшем виде — до отказа напичканный перцем политической сатиры с картонными диктаторами, беременным сатаной, Саудовской Аравией и прочими цайтгайстами. Новые серии выходили в период, когда администрация Дональда Трампа одну за другой одерживала победы над высмеивавшими американского лидера комедийными передачами — и обрушили на главу государства поток настолько бесстыдного сортирного юмора, что содержание каждого эпизода оказывалось в заголовках новостей. Мультсериал в 2025-м обзавелся сразу двумя сезонами, причем 28-й начал без каких-либо анонсов выходить сразу вслед за 27-м. Что все это значит — загадка, но, учитывая, насколько злобно нынешний президент мстит за шутки в свой адрес, за Мэтта Стоуна и Трея Паркера можно только подержать кулачки. Comedy Central

«Андор» / Andor

Выход «Андора» на одном крупнейших мировых стримингов все еще можно считать чудом. Пока Disney метит своими самыми дорогими проектами в массовую аудиторию, клепая беззубые аттракционы, шоураннер Тони Гилрой снял военно-шпионскую драму, в которой фигурируют облавы на мигрантов, леденящая кровь критика насилия, теракты и политический шантаж. Вселенная «Звездных войн» часто была пафосной, но никогда — настолько мрачной и живой. Во втором же сезоне география «Андора» становится настолько обширной, насколько объемен ансамбль персонажей. При этом психология всех героев, будь то брошенные на произвол судьбы повстанцы, самоуверенная имперская полиция или страдающие под гнетом диктатуры фермеры, предельно реалистична. Disney+

«Дым» / Smoke

Создатель «Дыма» Дэннис Лихейн сначала прославился романами, которые экранизировали легенды кино — речь о «Таинственной реке» Клинта Иствуда и «Острове проклятых» Мартина Скорсезе — а затем и сам взялся снимать, и пока что в каждой работе бьет без промаха. У «Дыма» много общего с первым проектом шоураннера, одним из лучших психологических триллеров 2022-го «Черная птица». Его новая работа, как и дебют, основана на реальных событиях, а главную роль и тут, и там исполняет Тэрон Эджертон. На этот раз звезда дилогии Kingsman сыграл пожарного инспектора, который объединяется с детективом, разыскивая нескольких серийных поджигателей. Как и раньше, Лихейн с лупой в руке залезает в сознание преступника, а сцены допросов превращаются в линчевский трип между сном и реальностью. Учитывая, что выход сериала про поджоги пришелся на год разрушительных пожаров, в какой-то доли мистического провидения «Дыму» отказать сложно. Apple TV+

«Киностудия» / The Studio

«Киностудия» Сета Рогена — совершенно дурацкий и при этом один из самых увлекательных сериалов года. Комедия про злоключения главы крупной голливудской студии полна обязательных для такого замысла уморительных камео (в том числе появляются Мартин Скорсезе, Шарлиз Терон, Стив Бушеми и Оливия Уайлд) и заразительно высмеивает подноготную киноиндустрии. Все это снято длинными планами подвижной камеры и наполнено оммажами культовым фильмам. Сюжет очень условный, порой нелогичный, а большая часть шуток вышла натянутыми, но все же «Киностудия» своей суматошностью, кривляниями актеров и постоянным хаосом на съемочных площадках проводит для зрителя прекрасную экскурсию по большому кинобизнесу. Apple TV+

«Аутсорс»

Новый сериал режиссера Душана Глигорова и сценариста Анны Козловой с Иваном Янковским в роли коррумпированного палача-тюремщика из 1990-х, несмотря на многочисленные сравнения со «Словом пацана: Кровью на асфальте», оказывается в разы более изощренным трипом. «Аутсорс» в лучших традициях русской литературы почти целиком построен на моральных дилеммах, которые затягивают в омут нравственных конфликтов как персонажей сериала, так и зрителя. Кровная месть, преступление и наказание, этика возмездия, реституция боли, палачи для палачей, природа девиантности, виктимблейминг, аборт после изнасилования, право сильного — сюжет здесь быстро выходит за пределы напрашивающегося еще при прочтении синопсиса вопроса о гуманности казни. А также за пределы тюрьмы и далеко за установленные временные рамки, в народе известные как лихие 90-е, — прямиком в современность, в которой моральные вопросы о насилии, к несчастью, стали еще более насущными. Okko

«Одна из многих» / Pluribus

Создатель криминальных хитов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган снял нечто совершенно для себя новое — научно-фантастическую сатиру о том, как человечество капитально сошло с ума из-за инопланетного вируса коллективизации. То есть буквально стало единым коллективным разумом — за исключением мизантропичной писательницы Кэрол в исполнении Рэй Сихорн и еще 12 людей на всей планете. Мечтая заманить их в свой улей, зараженные хотят эту чертову дюжину счастливчиков изучать, а пока обещают исполнять любые их желания. «Одна из многих» (или просто «Из многих») представляет теоретический концепт, который моментально ставит перед героиней уйму неразрешимых проблем, а перед зрителями — массу всевозможных трактовок происходящего на экране безумия (в лучших традициях предыдущего хита Apple «Разделение»). Гениальность творения Гиллигана заключается в том, что зрители, во-первых, еще долго не придут к консенсусу по поводу того, чему посвящена центральная метафора (на сегодняшний день главенствующими теориями являются искусственный интеллект, фашизм, коммунизм и даже так называемый воукизм), а во-вторых, непременно поспорят о том, кто прав, — общечеловеческое сознание или сварливая литераторша. Apple TV+

«Репетиция» / The Rehearsal

Самый сумасшедший проект на современном телевидении вернулся со вторым сезоном и вновь заслужил место в топах года. «Репетиция» — сериал на стыке художественного и документального, в котором Нэйтан Филдер решает разнообразные проблемы окружающих, разыгрывая для них тренировочные ситуации при помощи актеров — то есть репетирует обычную жизнь посредством ролевых игр. Но шоураннер превращает это действие в настоящую феерию безумия — так, в новом сезоне он строит полноразмерную копию аэропорта и зала ожидания, дает нанятым артистам задание проследить за каждым сотрудником и пассажиром, а затем и вовсе возводит офис (давшей на все это деньги) компании Paramount+... в стиле Третьего рейха. HBO

«Очень странные дела» / Stranger Things

Завершение «Очень странных дел» — веха в истории малого экрана. Появившийся на свет в далеком 2016-м в уже отзвучавшую свое золотую эпоху телевидения, даже на фоне прославленных конкурентов сериал казался особенным: в детском на первый взгляд шоу о монстре, терроризирующем маленький город, юные персонажи ругались отборным матом, взрослые курили одну за другой, да и многочисленные отсылки к поп-культуре 1980-х точно метили совсем не в молодую аудиторию. За десятилетие этот ностальгический хоррор собрал фан-базу настолько обширную, что его шоураннеры братья Даффер могли бы растягивать сюжет своего проекта еще на много сезонов. Однако те твердо намерены поставить в своем детище точку в 2025-м (финальный эпизод выходит аккурат в Новый год), в очередной раз подтверждая, что «Очень странные дела» — один из самых странных хитов современного телевидения. Netflix