В третьем сезоне сериала «Одни из нас» изменится актерский состав

По данным Variety, в актёрском составе третьего сезона «Одних из нас» произошло небольшое изменение. В нём роль Мэнни, одного из друзей Эбби, не исполнит Дэнни Рамирес.

Актёр сыграл героя во втором сезоне, однако в продолжение сериала он не сможет заглянуть из-за своего графика съёмок, который конфликтует как раз с тем моментом, когда ему назначали съёмки эпизода в «Одних из нас».

Третий сезон «Одних из нас» планируют выпустить в 2027 году. К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.