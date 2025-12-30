Как советские фильмы рекламировали за рубежом

В Москве открылась выставка киноплакатов "Совэкспортфильма". Она проходит в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели. Напомним, что правопреемником "Совэкспортфильма" является сегодня РОСКИНО. Министерство культуры Российской Федерации поддерживает экспозицию.

Для посетителей мероприятия доступны оригиналы постеров и фотографий со съемок советских фильмов, экспортировавшихся за рубеж в более 70 стран по всему миру.

Рядом с каждым плакатом можно прочесть краткую информацию о лентах и посмотреть сами фильмы - для этого достаточно пройти по QR-коду.

Гости также могут ознакомиться с историческими документами, архивными журналами, выпущенными "Совэкспортфильмом", а также киноаппаратурой и другой атрибутикой - негативами, кинопленками и бобинами.

Все экспонаты сохранились в идеальном состоянии, несмотря на свой более чем полувековой возраст. Ранее подобная выставка была организована в стенах Роскино, и ее посещала министр культуры РФ. Это было в 2021 году. Теперь выставка более масштабна. Каждый из экспонатов - уникальный раритет. Выставка доступна к посещению до 15 февраля 2026 года.